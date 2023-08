Chiara Ferragni, la vacanza a Ibiza con bodyguard e tata al seguito scatena la polemica

Gossip TV

L'influencer Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro delle polemiche durante una vacanza a Ibiza. Ecco perché!

Chiara Ferragni è di nuovo al centro della polemica: nulla di nuovo per l'imprenditrice digitale italiana più famosa del mondo, ma questa volta, a far scatenare i commenti al vetriolo dei fan è stata la vacanza a Ibiza con tanto di bodyguard e tata al seguito.

Chiara Ferragni, il relax a Ibiza minato dai commenti degli haters

Chiara Ferragni e Fedez dopo una vacanza in Italia si sono concessi altri giorni di relax a Ibiza, insieme ai loro bambini, Leone e Vittoria. Con loro, anche la sorella Valentina Ferragni e il nuovo fidanzato, Matteo Napoletano, pizzicati dai paparazzi e da Whoopsee, che ha diffuso il video dell'allegra comitiva durante il soggiorno nella modaiola Ibiza.

Nelle immagini si vedono i Ferragnez mentre si godono l'estate, leggendo e giocando a carte sulla spiaggia: immagini che sicuramente sarà capitato a chiunque di vedere in estate, ma che hanno scatenato furiose polemiche da parte degli haters. Nel video, infatti, si può notare un dettaglio importante che ha scatenato un'accesa polemica contro la coppia. In vacanza con loro c'erano, infatti, anche il bodyguard e la tata della famiglia e proprio a quest'ultima l'influencer e il rapper hanno affidato i loro figli e questo ha portato gli haters a scagliarsi con violenza contro la coppia.

Sui social, infatti, sotto il post sono apparsi diversi commenti, non tutti positivi, che dileggiavano lo stile eccessivamente lussuoso della coppia, servita e riverita ovunque:

"Tate, fotografi e bodyguard, gente che porta borse e salviette. Mancava quello che reggeva il libro e girava le pagine...che fatica!"

Non è la prima volta che i Ferragnez finiscono al centro della polemica per l'eccessiva presenza della tata nella vita dei loro figli: qualche anno fa fece il giro del web il video in cui la tata della famiglia cercava di convincere Leone a fare un ultimo disegno, in modo tale che potessero girare un contenuto per il web. Già all'epoca, molti utenti sui social avevano aspramente polemizzato che l'imprenditrice digitale sembrasse sfruttare anche i suoi stessi figli pur di produrre contenuti da postare sui suoi numerosi account social.