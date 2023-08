Chiara Ferragni, la foto del tuffo dallo yatch è un fotomontaggio? Arriva la risposta dell'influencer

Gossip TV

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto del suo tuffo dallo yatch: uno scatto che non ha convinto i followers, che l'hanno accusata di aver ritoccato l'immagine. Ecco cosa ha risposto l'influencer

L'influencer Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro delle polemiche per uno scatto apparso sui social: la foto la ritrae mentre si tuffa dal suo yatch a Ibiza, ma i fan hanno ipotizzato che potesse essere palesemente ritoccata. Cosa avrà risposto l'influencer?

Chiara Ferragni, la foto del tuffo scatena polemiche: ecco cosa ha risposto l'influencer!

Mentre si sta godendo le vacanze a Ibiza con la sua famiglia, Chiara Ferragni è stata pizzicata dai paparazzi, mentre si tuffava dal suo yatch con un tuffo nell'acqua cristallina. Lo scatto è stato però preso di mira dagli utenti che l'hanno visto, perché ritenuto completamente fake e ritoccato! Sui social è nato così un vero e proprio dibattito sulla veridicità e naturalezza della foto dell'imprenditrice digitale che si lancia dal suo yatch con grande naturalezza.

A far dubitare i followers della natura veritiera della foto sono stati alcuni particolari ritenuti eccessivamente impostati e perfetti. Infatti, sotto l'immagne pubblicata si sono scatenati i commenti di diversi fan, i quali non hanno mancato di notare alcuni dettagli davvero che saltavano decisamente all'occhio:

"Sì, certo, un tuffo dove i capelli stanno verso le spalle e non verso il mare, dove entra in acqua senza neanche uno spruzzo"

O, ancora, c'è chi commenta che grazie alle moderne app di fotomontaggi, è possibile ricreare l'illusione di un tuffo in acqua come se fosse vero. A tutte queste critiche e divertenti commenti, ha risposto la diretta interessata, decidendo di postare un video sul suo profilo TikTok nel quale si vede tutto il "backstage" della foto, confermando così che lo scatto è autentico: nel video, infatti, si vede il momento in cui Chiara Ferragni si tuffa dallo yatch e subito dopo, a paragone, lo scatto dei fotografi.