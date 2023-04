Chiara Ferragni, la foto da adolescente ai Caraibi scatena una bufera di commenti negativi!

Gossip TV

Chiara Ferragni ha postato una foto della sua adolescenza, durante una vacanza ai Caraibi, ma è scoppiata una bufera di commenti negativi. Vediamo insieme cosa è successo.

Chiara Ferragni non è nuova a polemiche e commenti sul suo aspetto fisico, sul suo lavoro e sulla sua persona in generale. Perciò, non sorprende che la foto postata dall'influencer della sua versione adolescente abbia scatenato diverse battute da parte degli haters.

Chiara Ferragni, la foto da adolescente che non piace agli haters

L'imprenditrice digitale ha fatto un tuffo nel passato, pubblicando su Instagram una foto di una vacanza ai Caraibi della sua adolescenza: nello scatto si vede Chiara Ferragni, poco più che quindicenne, con bandana rosa e treccine bionde. A corredo dello scatto la caption che riporta:

"Morta per questa foto di me a 15 anni, in Repubblica Dominicana, che cerco di assomigliare a Christina Aguilera"

Nonostante molti utenti abbiano apprezzato l'auto ironia dell'influencer e abbiano commentato positivamente gli scatti di una giovanissima Ferragni, c'è anche chi non si è lasciato scappare l'occasione per deriderla e dire la sua, sia riguardo il suo aspetto fisico, mettendolo a paragone con la versione di oggi, per molti troppo magra. Mentre altri hanno commentato che di certo questo scatto non fa che confermare che la famiglia dell'imprenditrice poteva permettersi agi e viaggi davvero insoliti e non alla portata di tutti:

"Decisamente, venuta dal nulla. A 15 anni nella Repubblica Dominicana, io a 15 anni non avevo neppure il motorino!"

Ma altri utenti sono venuti in soccorso dell'imprenditrice digitale, ammettendo che Chiara non ha mai nascosto le sue origini, né di essere stata una privilegiata.