Chiara Ferragni, il viaggio in Africa scatena gli haters: "Sei una pessima madre, abbandoni i tuoi figli"

L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata sommersa dalle critiche per il suo viaggio in Africa. Vediamo insieme cosa è successo.

Chiara Ferragni è di nuovo al centro delle polemiche: l'imprenditrice digitale più nota d'Italia è partita per un viaggio in Africa, per il quale tuttavia è stata fortemente criticata.

Chiara Ferragni, pioggia di critiche per il viaggio in Africa

La vacanza in Sudafrica, già programmata da 2 anni, poi rimandata causa covid, è giunta al termine ed è iniziata già con una serie di intoppi, come la perdita dei bagagli, ritrovate pochi giorni dopo. L'influencer, come suo solito ha condiviso sui social tutto ciò che ha vissuto in questi giorni, tra cene, colazioni, tramonti, safari e molto altro. In questa vacanza, l'imprenditrice digitale è andata con degli amici, lasciando a casa i figli Leone e Vittoria e il marito Fedez. Una scelta che ha attirato diversi commenti negativi da parte dei soliti leoni da tastiera.

L'influencer è stata criticata sia per la lunghezza del safari, sia per la decisione di godersi la vacanza da sola:

"Per fortuna Fedez non si comporta come te, abbandonando i bimbi ogni 2 secondi"

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene accusata di essere una cattiva madre, sia per l'eccessiva esposizione mediatica a cui sottopone i figli, sia perché in molte storie sembrava che a occuparsi dei figli fossero presenti le tate e non lei. All'epoca, lei aveva risposto per le rime a chi la accusava, mentre al momento, complice anche il rientro in Italia che la impegna in aereoporto, non ci sono state repliche.