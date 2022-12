Chiara Ferragni, il mistero del cerotto e la reazione dei fan: "Ora posso parlarne"

Gossip TV

L'influencer Chiara Ferragni si è mostrata sui social per qualche giorno con un misterioso cerotto sul braccio, scatenando la curiosità dei fan. Oggi, finalmente, ha rivelato cosa si cela dietro questo segreto. Ecco cosa ha detto.

Chiara Ferragni confessa la verità sul misterioso cerotto

L'influencer, che ha trascorso il ponte dell'8 dicembre a St. Moritz in compagnia della famiglia e di alcuni amici vip, tra cui Ilary Blasi, per due settimane si è mostrata con un cerotto sul braccio. Ai follower che le chiedevano il motivo non ha risposto, almeno fino a oggi, quando ha rivelato di aver subito una piccola operazione per rimuovere un neo.

Chiara Ferragni ha, infatti, raccontato di aver voluto aspettare prima i risultati della biopsia e poi raccontare ai fan il perché portasse questa fasciatura: "Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita dei nei perché ho familiarità con i melanomi". Sua sorella Valentina Ferragni, infatti, ha, infatti, solo un anno fa, dovuto subire una delicata operazione per rimuovere in tempo un piccolo tumore della pelle.

All'epoca della scoperta, l'ex fidanzata di Luca Vezil raccontò che era stato uno shock per lei scoprire di avere un tumore, seppure non aggressivo, e doverci fare i conti a soli 28 anni. Perciò, da quel momento, aveva iniziato a sensibilizzare anche i suoi follower sull'importanza della prevenzione e a raccontare la sua esperienza, perché diventasse un monito e un esempio a non sottovalutare anche i più piccoli segnali.

Anche la sorella Chiara Ferragni, nel video su TikTok dove spiegava il motivo del cerotto sul braccio, ha ribadito la necessità di fare prevenzione - non dimentichiamo anche che suo marito Fedez è stato recentemente operato a causa di una forma di tumore sl pancreas - e ha raccontato di aver notato che uno dei nei sul braccio aveva cambiato leggermente colore. Si era perciò rivolta ai medici che le avevano consigliato di rimuoverlo.

Ora, finalmente, ha avuto i risultati dell'esame istologico e sembra che sia tutto nella norma, ma - voluto sottolineare - è stato meglio rimuovere quel neoperché rischiava di trasformarsi in melanoma. Alla fine del video ha invitato anche i suoi follower a sottoporsi a controlli di routine e tenere sotto controllo queste situazioni, perché spesso i tumori della pelle "sono tra i peggiori, ma facendo visite, spesso, sono i più facili da individuare e tenere sotto controllo".