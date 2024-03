Chiara Ferragni, Fiorello lapidario sull'intervista a Che Tempo che Fa: cosa ha detto

Gossip TV

Chiara Ferragni rilascia una lunga intervista a Che Tempo che Fa e Fiorello fa ironia sull'influencer, il duro affondo.

Chiara Ferragni ha scelto di parlare per la prima volta in televisione, dopo lo scoppio dello scandalo Balocco e la crisi con Fedez, intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. Ma l’intervista non ha soddisfatto il pubblico e Fiorello lancia una bella stoccata, senza tanti giri di parole.

Chiara Ferragni, Fiorelli critica la sua intervista

Dopo lo scoppio dello scandalo Balocco che l’ha travolta poco prima di Natale, facendo finire indagata per truffa aggravata e rimettendo in discussione la sua immagine pubblica, Chiara Ferragni è finita al centro di un gossip che sembra non avere fine. Recentemente, poi, si è aggiunta la forte crisi con Fedez e la separazione, che ha lasciato di sasso i fan della golden couple di Instagram. Chiara ha deciso di parlare e lo ha fatto con una lunga intervista da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa.

Intervista che, tuttavia, non ha rivelato nulla di più rispetto a quanto già ribadito dall’influencer stessa, che è tornata a parlare di errore di comunicazione ribadendo il suo impegno costante nella beneficienza, per poi parlare in modo confuso e fumoso della situazione sentimentale con Fedez. Anche Fiorello ha detto la sua sulle dichiarazioni televisive di Chiara, commentando lapidario a Viva Rai2.

“Abbiamo cercato qualcosa da dire, ma francamente non c’è nulla. Noi per ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata: “Come va?”, “Tutto bene…”, “Sì, un po’ dispiaciuta…”, “Vabbè avete capito male”. Ma chi? Noi o loro? Non ha confermare neanche la crisi con Fedez, dice che forse fanno pace: “Ci sentiremo”. Come facciamo a commentare?”.

Insomma, Fiorello ha messo in luce il fatto che l’intervista a Chiara non ha apportato nulla di nuovo alla storia già raccontata, ma come lui in tanti hanno espresso la stessa opinione, delusi dalla mancanza di domande piccanti e ben più decise da parte di Fazio.