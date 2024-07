Chiara Ferragni e la madre Marina Di Guardo: spunta il rumor di tensioni tra le due!

Gossip TV

Sembra che tra Chiara Ferragni e la madre Marina Di Guardo possano esserci delle tensioni. Ma per quale motivo? Spunta un rumor!

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, non solo personali, ma anche professionali. Mentre il divorzio da Fedez si sta ufficializzando sempre di più, anche la sua azienda è andata incontro a un nuovo capitolo. Dopo l'addio di Fabio Maria Damato, storico manager che ha affiancato l'influencer per anni, è stata nominata Marina Di Guardo, sua madre, a capo delle sue aziende. Ma sembra che tra madre e figlia stiano ribollendo tensioni da non poco...

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo: tensioni tra madre e figlia. Cosa è successo?

All'indomani della chiusura dell'istruttoria dell'antitrust sulle uova di Pasqua Dolci Preziosi in collaborazione con il marchio Chiara Ferragni, che si è conclusa con la donazione di 1,2 milioni di euro all'associazione I Bambini delle Fate, arrivano news di una certa tensione con la madre Marina Di Guardo.

A riportare il gossip è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha annunciato:

" Ci sarebbe una forte tensione tra Chiara Ferragni e sua madre Marina Di Guardo"

Stando a ciò che ha svelato Parpiglia, sembra che tra Chiara Ferragni e Marina Di Guardo ci siano delle tensioni, nate dopo la decisione dell'influencer di affidare alla madre la gestione finanziaria delle sue attività, dopo l'addio di Fabio Maria Damato. Le tensioni, a detta del giornalista, non nascerebbero per motivi di lavoro ma da una presunta frequentazione di Chiara Ferragni con un manager.

Chiara Ferragni: tensioni con la madre a causa di un flirt con un manager? Ma Andrea Bisciotti?

Questa ricostruzione dei fatti, tuttavia, sembra stridere con le ultime news riguardanti la vita sentimentale dell'influencer: Chiara Ferragni, infatti, sarebbe stata paparazzata con l'ortopedico 31enne Andrea Bisciotti in una spiaggia a Forte di Marmi, dopo settimane di rumors di un flirt tra loro.

Nonostante nessuno dei due abbia dato conferma della simpatia reciproca, nelle foto Chiara Ferragni appare rilassata e serena. Nella versione di Parpiglia, tuttavia, sembra che l'influencer stia frequentando un manager più grande e la cui frequentazione spingerebbe l'influencer a diverse assenza da lavoro. Una situazione che avrebbe scatenato il fastidio di Marina Di Guardo: