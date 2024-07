Chiara Ferragni paparazzata al mare con Andrea Bisciotti, il suo presunto nuovo firt!

Gossip TV

Chiara Ferragni è stata paparazzata al mare con Andrea Bisciotti che, da qualche settimana, si vocifera sia la sua nuova fiamma!

Chiara Ferragni sembra aver ritrovato un po' di serenità dopo la dolorosa separazione da Fedez: i Ferragnez, infatti, hanno deciso di separarsi e sono in procinto di divorziare. Ma già da settimane, sia il rapper che l'influencer sembrano aver trovato un nuovo interesse amoroso. Per Federico Lucia sembra trattarsi di Garance Authié, modella francese molto nota sui social, mentre Chiara Ferragni è stata paparazzata di recente - dopo settimane di rumors - con Andrea Bisciotti.

Chiara Ferragni paparazzata insieme ad Andrea Bisciotti, suo nuovo presunto flirt

Qualche settimana fa, infatti, si era diffusa la news che Chiara Ferragni avesse conosciuto Andrea Bisciotti durante una vacanza in Toscana. 31 anni, Bisciotti è un ortopedico dell'Humanitas di Milano e tra i followers su Instagram c'è proprio l'influencer. Il settimanale Diva & Donna li ha paparazzati in spiaggia, dando per la prima volta una conferma della loro frequentazione.

I due sono stati fotografati mentre trascorrevano dei momenti di relax a Forte dei Marmi, insieme ad alcuni amici dell'ortopedico. Negli scatti l'influencer appare sorridente e rilassata e a corredo delle foto è stata aggiunta la conferma che l'uomo accanto a lei è proprio Andrea Bisciotti:

"Chiara beata col nuovo uomo e Fedez tra gli scandali. Le prime foto con Andrea"

In vacanza, non sono mancati i fan che l'hanno riconosciuta e le si sono avvicinati per un saluto e qualche chiacchiera. Tra loro anche un fan, il signor Roberto, che si è complimentato per la radiosità che Chiara Ferragni mostrava e l'ha incalzata: "Lo sai cosa ti fa bene a te?" e ironicamente l'influencer ha replicato con la prevedibile risposta "la separazione".

Fedez beccato con Taylor Mega!

Nel frattempo, sembra che Fedez - nonostante i rumors sempre più forti di una storia con Garance Authié - è stato paparazzato dal settimanale Chi con l'influencer Taylor Mega, ex di Tony Effe. I due sono stati fotografati mentre uscivano da un ristorante a Milano con alcuni amici, ma non è chiaro se tra loro ci sia solo amicizia o qualcosa in più.

Secondo quanto aveva svelato il settimanale Diva & Donna, infatti, sembra che Fedez avesse sempre avuto una certa fascinazione per Taylor Mega. Intanto, i fan si chiedono dove sia Garance Authié, con cui il rapper è stato visto molte volte in atteggiamenti molto privati, ma che non ha ancora ufficializzato come sua nuova fiamma.

Intanto anche Chiara Ferragni è stata vista a cena con Tony Effe, ex di Taylor Mega, suscitando la reazione di quest'ultima che senza mezzi termini ha lanciato una frecciatina alla Ferragni: "Pensati ridicola", con riferimento alla stola con la frase Pensati libera del Festival di Sanremo 2023.