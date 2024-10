Chiara Ferragni e Fedez si rivedono, appuntamento di coppia dallo Psicologo: l'indiscrezione

Gossip TV

Un nuovo gossip potrebbe cambiare tutto. Chiara Ferragni e Fedez avvistati insieme a Milano, mentre si recavano nello studio di uno psicologo. La coppia ci riprova?

La notizia che circola nelle ultime ore ha riacceso la speranza di tutti quei fan che non si arrendono all’idea di vedere Chiara Ferragni e Fedez lontani per sempre. L’indiscrezione, infatti, riporta che i Ferragnez si sono rivisti a Milano per andare insieme all’appuntamento con uno psicologo. Il rapper e l’influencer stanno provando a rimettersi in gioco?

Chiara Ferragni e Fedez, c’è ancora speranza?

La fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ha scosso profondamente l’opinione pubblica, dal momento che la golden couple di Instagram sembrava essere la più forte e innamorata di tutte. Lo scoppio dello scandalo Balocco ha causato la rovina dell’impero dorato di Chiara, allontanando anche suo marito, ma sembra che le cause della crisi vadano ritrovate nel passato ovvero nel tradimento di Fedez con Taylor Mega. L’ex fidanzata di Tony Effe ha ammesso di aver passato una notte con il cantante, per poi parlare di coppia aperta, notizia che è stata smentita immediatamente: si tratta di tradimento, nessun accordo tra i due coniugi.

Nel frattempo, Fedez ha trascorso un’estate all’insegna del flirt con bellissime e giovani modelle, finendo nel tornando per la sua nuova vita da single incallito, mentre Chiara sembra realmente presa dalla relazione con Silvio Campara, affascinante CEO della Golden Goose il quale, tuttavia, risulta ancora legalmente sposato con sua moglie. Il colpo di fulmine con Chiara porterà l’imprenditore a mettere fine al suo matrimonio per uscire allo scoperto con l’influencer? Messa così, insomma, sembra non vi siano i presupposti per un ritorno di fiamma tra i Ferragnez, soprattutto dopo la piccata replica della Ferragni alla canzone dell’ex marito “Allucinazione collettiva”. Eppure un nuovo gossip arriva a stravolgere e capovolgere completamente la situazione, portando nuova speranza per l’imprenditrice digitale e il cantante. Ecco cosa è successo.

Chiara e Fedez, appuntamento dallo psicologo

Dopo aver annunciato la fine del loro matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez si sono comportanti in modo molto diverso e hanno deciso di mostrare sui social la loro nuova vita, dando così modo ai fan di prendere posizione. Mentre, infatti, c’è chi ha rivalutato l’influencer dopo lo scandalo che l’ha travolta dal momento che Chiara si è impegnata a postarsi molto naturale e semplice, dedicando il tempo alla famiglia, c’è chi ha preso di mira Fedez per la sua vita da single dedito alle serate in discoteca e alle notti di passioni con bellissime e giovanissime modelle. A causa del dissing con Tony Effe, poi, sono venuti a galla ulteriori retroscena che avevano fatto perdere ogni speranza di poter vedere i Ferragnez tornare insieme.

Ora, tuttavia, un utente di Instagram fa sapere a Deianira Marzano di aver avvistato Chiara e Fedez entrare insieme ad un appuntamento con lo psicologo a Milano. I due non hanno mai fatto mistero di ricorrere alla terapia e, anzi, ne hanno sempre sottolineato la grandissima importanza invitando tutti a rivolgersi a specialisti per conoscersi meglio e trovare il proprio equilibrio. Si tratta di una seduta di terapia di coppia per provare a rimediare ai rispettivi errori e tornare insieme? Siamo certi che Chiara e Fedez ci riserveranno ancora qualche incredibile colpo di scena.