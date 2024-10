Chiara Ferragni e Fedez coppia aperta? Arriva una clamorosa smentita alle rivelazioni di Taylor Mega

Gossip TV

Taylor Mega rivela ai microfoni de Le Iene la verità su Fedez e Chiara Ferragni, ma arriva una clamorosa smentita: il rapper e la bella influencer non sono mai stati una coppia aperta.

Nelle ultime settimane è tornato al centro del gossip il matrimonio, naufragato, di Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper si è tolto più di qualche sassolino dalle scarpe con la canzone “Allucinazione collettiva”, mentre l’influencer prende le distanze e sembra stia conoscendo sempre meglio Silvio Campara prima di uscire allo scoperto come coppia. Le ultime rivelazioni di Taylor Mega sulla coppia aperta hanno fatto il giro del web ma arriva una clamorosa smentita. Ecco i dettagli.

Chiara Ferragni tradita da Fedez, la rivelazione di Taylor Mega

Dal dissing tra Fedez e Tony Effe si è passato nuovamente ad osservare e analizzare l’addio del rapper alla moglie Chiara Ferragni, complice la pubblicazione della canzone “Allucinazione collettiva”, nella quale il cantante lancia pesanti frecciatine all’ex moglie e fa rivelazioni a dir poco scomode sulla loro rottura. L’influencer ha preso le distanze dal testo del brano, definendolo come una canzone fintamente romantica che la mette nuovamente davanti a un dolore acuto, combattuto nel corso degli ultimi dieci mesi ovvero dello scoppio dello scandalo Balocco, che ha portato Fedez a distaccarsi definitivamente dalla moglie. Nel frattempo, nella questione spinosa, si è insetti anche Taylor Mega ovvero la storica ex fidanzata di Tony Effe tirata in ballo da Fedez, che l’ha voluta nel video de “L’infanzia difficile di un benestante”, non rendendosi conto che la bomba sarebbe potuta scoppiargli poi in faccia, come è successo.

Mega, intervistata da Le Iene, ha parlato della notte di passione con Fedez ma ha negato che si trattasse di tradimento, descrivendo il rapper e sua moglie come una coppia aperta. Ma sarà veramente così? Mentre il cantante finisce nei guai per i suoi rapporti con i capi ultras rossoneri Christian Rosiello e Islam Hagag, mostrandosi piuttosto nervoso a Striscia la Notizia con la minaccia di querelare immediatamente Valerio Staffelli, arriva una clamorosa smentita alle parole di Taylor.

Roberto Alessi smentisce Taylor Mega: la verità sui Ferragnez

Taylor Mega ha confermato di aver avuto una storia con Fedez, notizia che circolava da diversi mesi e che sarebbe la causa della lite tra il rapper e Tony Effe, che da amici sono diventati acerrimi nemici tanto da dare vita ad un dissing senza esclusione di colpi e insulti in rima. Mega, tuttavia, ha voluto precisare che dal suo punto di vista non si tratta di infedeltà dal momento che Fedez e Chiara avevano deciso di avere un matrimonio aperto. Ospite a La Vita in Diretta, Roberto Alessi ha commentato la vicenda e ha smentito ogni cosa, dichiarando di non essere minimamente a conoscenza della coppia aperta, e lanciando poi feroci rimproveri a Taylor.

“A me non risulta che Fedez e Chiara fossero una coppia aperta nella maniera più totale […] Oltretutto, è anche molto brutta questa storia. Perché ricordiamoci che noi a volte possiamo anche sorridere di queste cronache rosa, però ci sono sempre due bambini, tra cui un bambino che ha già sei anni. Tra due, tre, quattro anni al massimo navigherà sul web e leggerà di queste storie. E secondo me bisogna avere rispetto per i bambini anche prima che possano rendersi conto. E poi anche rispetto per una separazione”.

Questo il commento sprezzante del direttore di Novella 2000 che conferma che i Ferragnez non sono mai stati in una coppia aperta, e dunque la notte di passione tra Fedez e Taylor Mega altro non è che un puro e semplice tradimento. Alessi poi ha voluto spezzare una lancia a favore del cantante, parlando della sua ultima e importante opera benefica a favore dei bambini, per poi parlare anche di Chiara Ferragni e Silvio Campara, che sarebbero ormai una coppia a tutti gli effetti pur tenendosi lontano dai riflettori.