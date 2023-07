Chiara Ferragni e Fedez separati in casa? L'influencer rivela come stanno le cose!

Gossip TV

Si sono fatte sempre più insistenti le voci di una separazione in casa tra Chiara Ferragni e Fedez! A sorpresa, l'influencer ha svelato come stanno davvero le cose tra loro. Ecco cosa ha detto!

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati sulle pagine di gossip dopo diverso tempo: prima le voci di crisi post-Sanremo, poi la polemica tra Luis Sal e il rapper e, ora, insistenti voci di una separazione in casa per una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo. A sorpresa, tuttavia, è intervenuta l'influencer a chiarire come stanno le cose.

Chiara Ferragni e Fedez separati in casa? La verità dell'influencer!

Le prime avvisaglie di una crisi erano spuntate dopo il famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical al Festival di Sanremo: un evento su cui si sono scritte pagine e pagine di indiscrezioni, ipotesi e gossip. Da lì, per diverse settimane, sia Chiara Ferragni, sia il marito avevano mantenuto un certo riserbo, per poi smentire categoricamente qualsiasi voce di crisi. Il periodo, avevano svelato sui social, del post-Sanremo si era presentato come particolarmente difficile, dato che avevano dovuto fronteggiare le critiche che erano state mosse all'influencer sul palco e anche al rapper.

In quelle settimane, entrambi erano stati messi a dura prova e avevano potuto contare solo su loro stessi, per mantenere unita la loro famiglia ed evitare che le continue frecciatine e fake news non turbassero ulteriormente il loro già fragile equilibrio famigliare. Dopo la crisi del periodo febbraio-marzo la coppia era tornata più unita che mai e in questi ultimi mesi si è divisa tra gli impegni lavorativi e famigliari, come l'addio la nubilato organizzato per Francesca Ferragni, presto sposa.

Tuttavia, negli ultimi giorni, si sono fatte più insistenti le voci di una separazione in casa per Chiara Ferragni e Fedez. Ad alimentare queste voci è arrivato il famoso viaggio in Sicilia, per il quale Ferragni è stata a lungo criticata e che l'ha vista da sola concedersi dei giorni di vacanza, mentre il rapper restava a Milano con i figli Leone e Vittoria. Le foto in solitaria pubblicate dall'influencer hanno così scatenato diversi commenti e sotto un post è apparso un utente che ha dichiarato, in maniera convinta:

"Secondo me lei e il marito sono separati in casa"

Una sentenza lapidaria, ma che non ha lasciato indifferente l'imprenditrice digitale. Infatti, Chiara Ferragni non si è sottratta all'ennessima fake news messa in giro sul suo matrimonio e ha deciso di rispondere con un commento altrettanto secco e deciso:

"No, e piantatela con 'ste cavolate"