Chiara Ferragni e Fedez reagiscono alla provocazione di Giulia De Lellis

I Ferragnez replicano alla Ig Stories di Giulia De Lellis (poi cancellata).

Chiara Ferragni e Fedez hanno (indirettamente) replicato alla Ig Stories pubblicata da Giulia De Lellis (poi rimossa) nella quale l'influencer romana aveva estratto un pezzo dell'editoriale di Selvaggia Lucarelli ammettendo che le aveva suscitato una risata (in particolare sul rapporto tra Chiara e il suo manager, Fabio Maria Damato.

La replica di Chiara Ferragni e Fedez alla risata di Giulia De Lellis

E siccome l'articolo della giornalista ha completamente asfaltato i Ferragnez, quest'ultimi hanno reagito alla provocazione della De Lellis. Non proprio in maniera diretta ma mettendo alcuni significativi like su Twitter.

La prima reazione è stata di Fedez che ha messo un bel cuoricino al tweet di @NinaKreuz che – in risposta a “Ops ho riso ad alta voce” di Giulia De Lellis – ha scritto: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?“.

Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi? — Nina👒🪼🐚🏝️ (@ninakreuz) September 16, 2023

Dopo è stato il turno di Chiara che ha messo like al seguente commento:

“Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perché in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. MA dirò solo: non piangere acrimoniosa✨”.