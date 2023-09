Selvaggia Lucarelli asfalta i Ferragnez, Giulia De Lellis: "Qui ho riso forte" e poi cancella tutto

Gossip TV

Il lungo editoriale di Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni e Fedez suscita la reazione divertita di Giulia De Lellis

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sui suoi canali social la sua personale recensione dell'ultimo episodio di The Ferragnez dedicato all'esperienza sanremese di Chiara Ferragni e alla nota lite con Fedez che per diverso tempo ha creato diverse indiscrezioni su una presunta crisi tra i due.

Selvaggia Lucarelli contro i Ferragnez, arriva la reazione divertita di Giulia De Lellis

L'editoriale della giornalista è stato, come sempre, particolarmente tagliente nei confronti dei Ferragnez che non godono di certo delle sue simpatie. Un lungo articolo in cui definisce la coppia d'oro mediatica come "un frignare continuo".

Un passaggio in particolare in cui Selvaggia ha commentato i rapporti tra Chiara e il suo manager Fabio Maria Damato, ha suscito l'intervento di Giulia De Lellis, la quale, su Instagram, ha condivo una storia taggando la Lucarelli e ammettendo che tale estratto della recensione l'aveva fatta ridere (Giulia ha poi cancellato tutto).

Questo il "pezzo" incriminato:

“E a proposito di adulatori, non possiamo non citare l’altro assoluto protagonista della puntata, il marito di Chiara Ferragni: Fabio Maria Damato” – si legge nella recensione di Selvaggia Lucarelli – “Che nel sottopancia si definisce modestamente: “General manager Chiara Ferragni Brand & Tbs crew”. Che poi è anche quello che mentre Chiara Ferragni saliva sul palco ci faceva sapere che gli abiti “Col claim femminista” erano idee sue e ce li spiegava pure sulla sua pagina. Lui, non lei. Damato, come Fedez, ha la sindrome di Napoleone. Accanto alla svettante dea del web, decide che tocca a lui dirigere l’orchestra. E mentre con fare assertivo convince Chiara a indossare abiti brutti che però siano pregni di messaggi, contenuti e mitomania assortita (“Con questo vestito lancio messaggi alle donne di tutto il mondo”), indossa anche i panni del motivatore zuccheroso che a febbraio, in canotta, ripete senza sosta “Sei bellissima” “Sei a cavallo” “C’è un’energia pazzesca” in mezzo agli altri del team che le dedicano un applauso e un urletto qualsiasi cosa lei faccia, dal leggere la letterina dimostrando di conoscere tutte le lettere dell’alfabeto compresa la Y a tagliarsi i capelli (“dopo il taglio di capelli lei sarà più bella dentro”).