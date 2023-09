Chiara Ferragni e Fedez, quinto anniversario di matrimonio festeggiato con dolci dediche sui social!

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez sono sposati da 5 anni e, in occasione del quinto anniversario, la coppia ha condiviso dei dolci auguri sui socia! Ecco cosa hanno dichiarato!

In attesa di scoprire quali saranno i retroscena dell'episodio speciale della serie The Ferragnez, incentrato sulla settimana sanremese, Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio: per l' occasione hanno deciso di condividere sui social delle dolci dediche l'uno per l'altra.

Chiara Ferragni e Fedez: 5 anni di matrimonio celebrati con dolci dediche sui social

La loro relazione è iniziata circa 7 anni fa e il loro matrimonio fu uno degli eventi più seguiti di sempre: la cerimonia si tenne in Sicilia, alla presenza di amici e famiglia e del piccolo Leone. A distanza di anni, Chara Ferragni e Fedez hanno sccolto una bambina, Vittoria, e superato scandali, polemiche e le continue indiscrezioni che li vogliono sempre ai ferri corti e in procinto di separarsi.

Come nel caso di un recente post pubblicato dal rapper, interpretato da alcuni haters come un messaggio d'addio alla moglie, scatenando lo sconcerto della diretta interessata. Sul loro legame, entrambi hanno rivelato con onestà i loro sentimenti durante la serie di Amazon Prime Video e disponibile in paittaforma. Ma, non solo, Fedez ha pubblicato un toccante post, nel quale afferma quanto segue:

"7 anni insieme, 5 di relazione. In salute e malattia, tra luc e in mezzo al buio sempre accanto a me"

Altrettanto dolce è stato il ricordo di Chiara Ferragni sull'anniversario:

"5 anni di matrimonio e 7 anni insieme. Non è sempre semplice. In veritò, spesso, è molto difficile (come tutte le cose importanti della vita), ma tu sei la mia persona e sono davvero felice di averti accanto"