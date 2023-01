Chiara Ferragni e Fedez, la furia degli abitanti di Como contro la nuova casa acquistata dalla coppia

Gossip TV

I Ferragnez hanno acquistato una mega villa sul lago di Como, ma la nuova proprietà ha scatenato la rabbia dei residenti. Vediamo insieme cosa è successo.

La nuova casa per le vacanze dei Ferragnez è una mega villa sul Lago di Como, di fronte a quella storica di George Clooney e della consorte Amal Alamuddin. La notizia era stata data dal settimanale Chi, che aveva mostrato le prime immagini di Chiara Ferragni e Fedez nella località di Pognana Lario, piccolo borgo sulla sponda orientale del Lago.

Ferragnez sotto accusa dagli abitanti del posto

Dalle foto del settimanale di Alfonso Signorini, la villa è un'immensa costruzione su due piani, dal valore esorbitante e che i fan della coppia hanno ribattezzato come Villa Ferragnez. Il sindaco del borgo si è detto felicissimo dei nuovi abitanti acquisiti, che fanno salire a 704 gli abitanti del borgo.

Non sembrano, però, altrettanto entusiasti le altre anime che abitano il paesino che diverrà la nuova dimora dei Ferragnez: infatti, in molti temono che l'arrivo della coppia porterà sicuramente molto turismo, ma renderà le sponde del lago sempre più di proprietà solo di personaggi ricchissimi. Il quotidiano locale, QuiComo ha riportato alcune lamentele da parte degli abitanti del posto, in merito ai nuovi compaesani:

"I nostri figli non potrano acquistare casa nel luogo in cui sono cresciuti e in cui hanno origine le loro famiglie. I prezzi sono troppo alti, è una follia. Bisognerebbe mettere un freno o un limite a queste speculazioni."

In effetti, con l'arrivo della coppia di vip i prezzi delle case della zona sono già lievitati e rendono, di fatto, il Lago inaccessibile a chi vorrebbe trovare casa nella zona.