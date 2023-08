Chiara Ferragni e Fedez in crisi: sulle voci di una rottura arriva il commento dell'influencer

Gossip TV

Una foto postata da Chiara Ferragni scatena i rumors che tra lei e Fedez sia in atto una separazione. Ecco cosa ha risposto l'influencer.

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati alla ribalta sulle pagine del gossip a causa di una foto pubblicata dal rapper: nulla di scandaloso o da far sorgere una polemica, ma il romantico scatto della coppia, immortalata al tramonto, era accompagnato da una didascalia che ha fatto molto preoccupare i fan dei Ferragnez.

Ferragnez al capolinea: risponde Chiara Ferragni!

La foto pubblicata da Fedez mostrava lui e la moglie insieme, intenti a baciarsi: un'immagine romantica, tenera, corredata da una frase che ha, tuttavia, fatto pensare che in casa Ferragnez ci fosse aria di crisi e che i due siano in procinto di separarsi. Infatti, la didascalia che accompagnava lo scatto recitava un semplice "Ciao Amore", un semplice saluto, ma per alcuni foriero di separazione. Non si tratterebbe certo della prima volta che la coppia è in crisi, almeno stando ai rumors.

L'ultima volta risale al periodo post-Sanremo, dopo il famoso bacio di Fedez e Rosa Chemical che aveva - a quanto dicevano le voci - fatto infuriare l'influencer. Da lì, la situazione era degenerata e, infatti, si era arrivati a parlare di separazione e di divorzio imminente, con tanto di slittamento della premiére di The Ferragnez, la serie Prime Video da loro prodotta. In realtà, i diretti interessati avevano poi smentito ogni voce di crisi, rivelando, invece, che il periodo appena trascorso si era rivelato particolarmente difficile per la loro famiglia, ma non per i motivi che i followers pensavano. Ad appesantire il loro rapporto erano stati alcuni problemi di salute fisica e mentale, dovuti alla situazione vissuta dopo Sanremo.

E, anche in questa situazione, Chiara Ferragni ha voluto ardentemente smentire le voci di una crisi, pubblicando un video su TikTok in cui non ha potuto fare a meno di chiedersi come si sia giunti a tale conclusione:

"Ieri ho fatto questa bellissima escursione con Fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l'ha pubblicata e ha scritto come caption 'ciao amore'. E, ora, vedo mille articoli che vedono questo 'ciao amore' come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire"