Fedez e Chiara Ferragni, la crisi non è ancora rientrata: lui cerca ospitalità da amici? Ecco le ultime indiscrezioni

Ormai non si parla d'altro che della crisi che sembra stia scuotendo una delle coppie più note dello star system: quella formata da Chiara Ferragni e Fedez! Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni.

C'è ancora crisi in casa Ferragnez?A giudicare dalle ultime indiscrezioni sembra proprio che sia così! Il rapper, infatti, sembra cercare ospitalità da alcuni amici. Cosa sarà successo?

Ferragnez, ancora crisi tra Chiara Ferragni e Fedez?

Nonostante la coppia non abbia rilasciato alcuna dichiarazione, dalla fine di Sanremo 2023, quando si è verificato il caso del bacio con Rosa Chemical, i due non sono stati visti insieme sui social e si è diffusa la news dello stop delle riprese di The Ferragnez, serie tv prodotta da Amazon Prime sulla vita della coppia.

L'ultima indiscrezione, riportata da Vanity Fair, rivela che il rapper potrebbe essere in cerca di ospitalità da amici e parenti, perché tra lui e Chiara Ferragni la crisi sarebbe davvero seria, al punto che è stato costretto a lasciare la casa in cui vivono. Ma ciò che il magazine ha riportato è anche che sembra che nessuno si sia fatto avanti per aiutare Fedez e ospitarlo.

Attualmente, il rapper è impegnato nella presentazione del suo nuovo podcast "Wolf" e nella presentazione di due giorni fa è apparso sui social visibilmente pallido e stanco, come privato di ogni energia. Probabilmente, anche se non coinvolto direttamente, anche l'esperienza sanremese e le numerose polemiche di cui è stato protagonista stanno facendo sentire i loro effetti.