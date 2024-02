Chiara Ferragni e Fedez, anche Valentina Ferragni commenta le voci della crisi tra i due

Gossip TV

Sulla crisi dei Ferragnez si è espressa anche Valentina Ferragni, sorella minore dell'influencer.

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra sempre più reale: i due non si vedono più insieme da quando è iniziato a circolare il gossip di Dagospia e anche nell'ultima intervista rilasciata dall'influencer al Corriere della Sera, sembra che per i Ferragnez questo sia un periodo tutt'altro che sereno. A commentare le voci della crisi tra i due è arrivata anche Valentina Ferragni, sorella minore dell'influencer.

Crisi Ferragnez, Valentina Ferragni commenta le voci di una rottura tra la sorella e il rapper

Dopo diversi rumors sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, arriva anche il commento di Valentina Ferragni, sorella minore dell'imprenditrice digitale. Nelle ultime ore sono aumentate le voci di una crisi tra la coppia, anche perché Fedez si è presentato alla sfilata di Donatella Versace da solo, rifiutandosi di rilasciare commenti sulla moglie. Ai microfoni di Pomeriggio 5, il rapper aveva chiarito che non avrebbe parlato in pubblico e che al momento la priorità assoluta erano i suoi figli e la loro privacy.

Chiara Ferragni ha, invece, rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, nella quale parlava per la prima volta della crisi con il marito e anche del caso del pandoro- gate che l'ha coinvolta e che avrebbe provocato una spaccatura ancora più profonda tra i due, tanto che Fedez avrebbe deciso di lasciare la loro casa e trasferirsi in un altro appartamento perché non sopportava più la pressione mediatica e le beghe giudiziarie in cui era impelagata la consorte. Mentre si attende l'ìintervista che Chiara Ferragni rilascerà a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa domenica 3 marzo, anche sua sorella Valentina è intervenuta a commentare i rumors sulla fine della loro relazione.

Presente alla Milano Fashion Week, l'influencer, in realtà ha risposto con un lapidario commento alle domande invasive su cosa stesse succedendo tra la sorella e il cognato. Sulla crisi dei Ferragnez l'influencer si è limitata a dichiarare:

"Preferisco non parlare, anche perché non riguarda me. Parlerà lei"