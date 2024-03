Chiara Ferragni contro L'Espresso: "Valutata ogni azione legale possibile"

Gossip TV

Chiara Ferragni, tramite i suoi avvocati, ha diffidato l'editore dalla pubblicazione del numero in uscita del settimanale L'Espresso in uscita domani, 8 marzo 2024.

L'imprenditrice digitale, in data odierna ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso .

Lo fa sapere la stessa influencer in una nota. "Contestualmente i legali hanno diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione - prevista per domani 8 marzo - del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”.

"I legali della Ferragni contestano la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”, conclude la nota.