Chiara Ferragni, "assalto" della folla in India: cosa è successo?

Gossip TV

Chiara Ferragni si trova in India per un viaggio tra amici e tantissimi passanti le chiedono foto per un motivo particolare.

Chiara Ferragni si trova in India con i suoi amici più cari per un viaggio unico, esplorando uno dei pochi Paesi che ancora non aveva mai avuto modo di scoprire. L’influencer è stata assaltata per le strade da alcune donne, ma non si tratta di fan sfegatate: ecco perché tutti vogliono fare foto con lei.

Chiara Ferragni in India fa furore, ecco perché

Dopo essere stata costretta a rinviare a causa dei problemi di salute di Fedez e del lungo trasloco nel nuovo super attico a City Life, Chiara Ferragni è finalmente partita alla volta dell’India con alcuni dei suoi più cari amici. Una vacanza che la bella influencer bionda sognava da tantissimo tempo e che la sta facendo commuovere, immersa nei profumi e nei colori di questo Paese magico e unico. Chiara, l’influencer più ricca d’Italia, ha uno stuolo di fan su Instagram che seguono tutte le sue mosse, comprese le tappe in India e le bellissime foto pubblicate in questi giorni (parliamo di ben circa 30 milioni di followers). In India, Chiara viene continuamente fermata dai passanti, che la assaltano chiedendo foto e video ma non tutti lo fanno perché riconoscono chi sia in realtà, bensì per un motivo molto più semplice che ha fatto divertire tantissimo l’imprenditrice digitale.

"La cosa più divertente è che qui ci sono sì alcune persone che mi riconoscono e mi chiedono le foto, ma tantissimi che non hanno idea di chi io sia, però, visto che sono bionda, occhi azzurri, e quindi proprio strana per loro, mi chiedono la foto. Tantissimi bambini, bambine, tantissime donne e anche tanti uomini: mi chiedono la foto in giro per strada, pur non sapendo chi io sia”.

Chiara ha svelato l’arcano nelle su Ig Stories mostrandosi con alcuni passanti che le hanno chiesto una foto, ammettendo di essere molto divertita dalla questione. Nel frattempo, a Milano, il super attico della famiglia Ferragnez è diventato il perfetto paese di Babbo Natale per la gioia di Leone e Vittoria, che stanno scoprendo la nuova casa con piacere, ognuno nella sua enorme camera da letto con tanto di bagno privato.