Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci l’ha contattata sul serio!

Gossip TV

Sembra che Milly Carlucci abbia provato ad invitare Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle, ma l’influencer avrà accettato di prendere parte al cast dello show danzante di Rai 1?

Riflettori puntati sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle e sul cast scelto da Milly Carlucci per il suo show danzante, in onda su Rai 1. Ci sarà anche Chiara Ferragni? Sembra che l’invito sia arrivato alla bella influencer ma le amiche hanno fatto sapere che lei non ha alcuna intenzione di accettare. Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle?

Poco prima dell’inizio dell’estate a La Vita in Diretta si parlava del possibile cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, e Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci hanno fatto un invito a Chiara Ferragni. Poco dopo, in una intervista al Corriere, Milly ha ribadito il suo invito concretizzandolo e ammettendo che avrebbe voluto l’influencer di cui tutti parlano soprattutto dopo lo scoppio dello scandalo Balocco nel suo cast. Mentre è confermata la presenza di Furkan Palali, ovvero uno dei protagonisti dell’amatissima soap turca Terra Amara che ha incantato e stregato il pubblico di Canale 5, da parte di Chiara ancora nessuna conferma.

L’influencer sta provando a tornare in carreggiata ma non senza qualche difficoltà, dopo la chiusura definitiva del suo store a Milano e l’assenza quasi totale di partnership su Instagram. Ferragni ha trascorso l’estate in vacanza con la famiglia e gli amici, dedicando tanto tempo agli affetti, e scegliendo di viaggiare con voli low cost e pernottare in hotel o case vacanze senza troppe pretese, dando così una nuova immagine di sé che sembra averle fatto guadagnare punti con il pubblico, deluso da ciò che è accaduto poco prima di Natale. La sua prossima mossa sarà quella di approdare in tv?

Chiara Ferragni declina l’invito di Milly Carlucci

Sembra che Milly Carlucci sia intenzionata a portare Chiara Ferragni in tv, come concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle nell’edizione che partirà in autunno su Rai 1. Ma l’influencer accetterà? A rispondere alla domanda ci hanno pensato Dagospia e Novella 2000 che svelano la reazione di Chiara alla richiesta di Milly, ovvero un gentile rifiuto alla presentatrice.

“Sembrerebbe che Chiara abbia rifiutato l’invito della conduttrice di Rai 1. Pare che alcune amiche della nota influencer abbiano fatto sapere che l’imprenditrice non sarebbe intenzionata ad accettare la proposta della Carlucci di partecipare a Ballando. Al momento dunque non sembrerebbero esserci chance di vedere Chiara in pista. In queste settimane intanto l’influencer ha lavorato a nuovi progetti, che verranno svelati nel corso delle prossime settimane”.

Dunque, Ferragni non ha intenzione di utilizzare Ballando con le Stelle come mezzo per riabilitare la propria immagine e, anzi, sembra stia già lavorando a nuovi progetti sui social ovvero il mondo che per primo le ha dato la fama, senza voler rischiare su quello del piccolo schermo che sa essere a dir poco insidioso.