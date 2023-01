Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, potrebbe essere fidanzata? Spunta un video di una serata in discoteca

Gossip TV

La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha 15 anni e iniziano a spuntare i primi amori. Infatti, sono già arrivate le prime segnalazioni sulle sue frequentazioni. Vediamo insieme cosa è successo.

Chanel Totti, figlia quindicenne degli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi, è molto attiva sui social, tanto che il suo profilo TikTok ha un numero elevatissimo di followers ed è spesso la sua arma vincente contro gli haters e le polemiche contro di lei.

Chanel Totti è fidanzata? Spunta un video su TikTok

Come raccontato da Supergossip, è stato diffuso un video su TikTok in cui si vede la quindicenne ballare in discoteca con un gruppo di amici. Dalle indiscrezioni rilasciate dalla pagina di gossip, sembra che la figlia di Totti e Ilary avesse, nel video, un'intesa particolare con uno dei ragazzi del gruppo.

Nelle immagini si vede la ragazza mentre balla con un drink in mano e nel momento in cui si siede le si avvicina un ragazzo. Il ragazzo la abbraccia e le bacia la testa, mentre lei chiude gli occhi con espressione innamorata. Non c'è scambio di effusioni particolari, ma il legame tra loro è abbastanza evidente.

Sui social la quindicenne ha scherzato sul suo essere single e sfortunata in amore, ma sembra che la situazione sia cambiata totalmente.