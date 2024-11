Cecilia Rodriguez in luna di miele con Ignazio Moser, piovono domande indiscrete sulla Gravidanza

Gossip TV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo la loro lunga luna di miele dopo il matrimonio da sogno in Toscana, ma i fan fanno assurde domande sulla gravidanza. Ecco cosa succede.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato il loro amore con un matrimonio da favola e ora si godono la splendida luna di miele, un momento di relax e scoperta da condividere insieme. Peccato che qualche haters abbia pensato bene che fosse proprio questo il momento perfetto per fare indiscrete domande sulla gravidanza alla coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono il viaggio di nozze

Dopo essersi conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, con uno dei percorsi più belli ed emozionanti di una coppia nata nel reality show di Canale 5, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dato prova di un’immensa storia d’amore. Un amore che ha portato la coppia a celebrare le nozze questa estate, in una location da sogno in Toscana, con tanti invitati Vip tra cui anche Tony Effe e Giulia De Lellis, che si sono conosciuti proprio in questa occasione. Ora, Cecilia e Ignazio si stanno godendo la loro bellissima luna di miele con un viaggio favoloso. La coppia di neo-sposi, infatti, ha trascorso giorni indimenticabili in Perù, per poi volare a Miami dove la sorella di Belen ha sfoggiato look audaci e sensuali, mettendo in mostra il suo fisico perfetto, per poi fare una tappa anche a Cap Juluca ovvero un’isola da favola nei Caraibi.

Avventura, storia, vita notturna ma anche tanto relax sono gli ingredienti perfetti per la vacanza romantica di Cecilia e Ignazio, che hanno parlato recentemente del grande desiderio di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. Per ora, tuttavia, la bella argentina non è ancora in dolce attesa nonostante qualche tentativo e tanta speranza, ma c’è chi proprio non comprende quanto questo momento possa essere delicato per una coppia e sui social si permette, così, di sparare sentenze. Ecco cosa è successo.

Cecilia Rodriguez, haters scatenati sulla gravidanza!

Sono ormai diversi anni che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano della possibilità di diventare al più presto genitori, ma sembra che non sia ancora arrivato il loro momento. Certo la coppia è stata parecchio indaffarata con i preparativi per le maestose nozze in Toscana, e poi gli impegni lavorativi hanno portato via tempo ed energie, e non è detto che quel che si desidera accada subito quindi nulla di strano insomma. Peccato che alcuni utenti di Instagram non la pensino allo stesso modo e, commentando le foto della coppia durante la vacanza in giro per l’America e i Caraibi, hanno dato il loro peggio.

“Ce la fate a fare un figlio al posto di girare per il mondo?”, “Io che pensavo che aspettassi un figlio”, questi sono alcuni dei commenti ignobili sotto le foto di Cecilia, che ha replicato davvero bene con ironia e con fermezza a queste cattiverie gratuite. Ovviamente, neppure a dirlo, non sono mancati commenti cattivi anche sul fisico della Rodriguez, accusata di aver fatto qualche ritocchino estetico di troppo ma anche di aver perso parecchio peso per apparire. Cosa ne pensate?