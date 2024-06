Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tra pochi giorni finalmente il matrimonio: ecco chi è il cantante invitato ad esibirsi

Gossip TV

Dopo sette anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si preparano a convolare a nozze domenica 30 giugno. La sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez e il figlio dell'amato e popolare ex ciclista trentino Francesco Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: pronti alle nozze, Tananai interpreterà il brano "Tango"

La coppia si è conosciuta nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017. Durante la loro partecipazione al reality targato Mediaset, Cecilia lasciò dopo cinque anni di relazione l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte e iniziò la sua storia con Moser e nonostante lo scetticismo iniziale, la coppia è ancora unita, pronta e unirsi in matrimonio tra pochi giorni. Le nozze sono fissate ufficialmente per il 30 giugno, ma i festeggiamenti dureranno ben tre giorni. Sabato 29 giugno ci sarà una cerimonia intima riservata a familiari e amici più stretti, mentre il matrimonio vero e proprio avverrà domenica, come raccontato da loro stessi in un’intervista a Verissimo. Cecilia e Ignazio hanno ingaggiato uno dei cantanti più celebri del panorama musicale italiano, Tananai. L’artista, che ha recentemente pubblicato il singolo estivo "Storie Brevi" in collaborazione con Annalisa, si esibirà durante il matrimonio. Il brano "Tango", è uno dei preferiti della coppia e sarà probabilmente eseguito dal vivo.

La proposta di matrimonio di Ignazio risale al 2022, ma negli ultimi due anni la coppia ha dovuto rimandare più volte il grande giorno a causa di problemi logistici e di una presunta crisi di coppia. Tuttavia, negli ultimi mesi, Cecilia e Ignazio hanno finalmente ripreso i preparativi, condividendo ogni passo con i loro numerosi follower. La cerimonia si terrà con rito civile in Toscana, presso la splendida Villa Medicea La Ferdinanda, situata a Carmignano, nella frazione di Artimino, in provincia di Prato. A officiare il matrimonio sarà un caro amico della coppia, delegato dal comune di Carmignano. Gli invitati saranno circa 200, molti dei quali volti noti dello spettacolo. Tra questi, la sorella della sposa, Belen Rodriguez, che farà da testimone, e Giulia De Lellis e Andrea Damante, che si rincontreranno dopo le recenti voci di riavvicinamento.