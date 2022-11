Cecilia e Ignazio Moser a Verissimo, la Rodriguez parla di Monte: "Non ridevo più"

Gossip TV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti nell'ultimo appuntamento con Verissimo, andato in onda ieri, domenica 20 novembre. Nel talk show di Silvia Toffanin, la coppia ha annunciato la data in cui, finalmente, convoleranno a nozze.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a Verissimo: il matrimonio, la crisi e l'ex fidanzato Francesco Monte

I due ex gieffini hanno scelto di sposarsi ad ottobre dell'anno prossimo. L'argentina ha confidato che non si aspettava la proposta anche se, in cuor suo, è sempre stato il suo più grande desiderio:

"È arrivata finalmente! Devo dire che l’ho costretto un po’ - ha scherzato Cecilia - Io sono molto contenta che sia andata come è andata. Non ho sospettato niente. Devo dire che è stato molto bravo. Generalmente quando devi fare una sorpresa e poi convivendo insieme è difficile. Quando lui va via voglio sempre dov’è. Poi la verità è che si è anticipato anche. Noi facciamo il 31 ottobre l’anniversario e quindi lui non si è tenuto perché aveva un po’ d’ansia."

"Mi ha messo un po’ di pressione ma non troppo- ha dichiarato Ignazio - Mi ha fatto un po’ il famoso lavoro ai fianchi. Cecilia se l’aspettava questa estate al mio compleanno. Avevo organizzato i miei 30 anni con una festa in grande stile. Mi sono arrivate delle voci che lei era pronta per la proposta. Però in realtà visto che il nostro rapporto è nato sotto ai riflettori e abbiamo comunque condiviso tanto con le persone, mi sembrava un po’ di esasperare questa cosa. La proposta plateale non era una cosa che mi piaceva molto."

Cecilia e Ignazio hanno parlato anche del loro momento di crisi, avvenuto lo scorso anno:

"Niente di gravissimo - ha racconto la Rodriguez - Diciamo che ci siamo lasciati una volta, per poco tempo. Abbiamo deciso insieme di allontanarci, litigavamo tanto. Siamo stati intelligenti a prenderci una pausa e capire di rallentare”.

“I momenti di crisi – ha poi proseguito Ignazio – servono nei rapporti seri. Siamo giovani, impegnati, con un carattere forte. Nelle crisi si capisce che direzione prendere. Sono state due o tre settimane di stop, da lì siamo ripartiti e ora ci sarà il matrimonio”.

L'argentina e l'ex ciclista, come è noto, si sono conosciuti e innamorati durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. All'epoca Cecilia era fidanzata con l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. A tal proposito, la Rodriguez ha confidato:

“Quando ho conosciuto Ignazio ero in un periodo particolare. Non dico che hanno cercato di cambiarmi… Non era la storia, non è andata bene, non ero più me stessa, non ridevo più, non stavo bene. Ignazio non mi ha mai giudicato né voluto cambiare, mi ha accettato con i miei difetti. Mi ha dato leggerezza e sicurezza”.