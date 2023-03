Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nozze saltate: ecco cosa è successo

Gossip TV

Sono saltate le nozze di una delle coppie più note del mondo del gossip: quelle tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Vediamo insieme cosa è successo.

Non sembrano andare per il verso giusto i preparativi delle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip ha infatti rimandato tutto. Nozze saltate quindi per la sorella di Belen Rodriguez e il suo storico fidanzato. Cos'è successo? Da settimane si vociferava, infatti, di un presunto tradimento dell'ex gieffino verso la minore delle Rodriguez, una voce diventata molto insistente, tanto che i rumors rivelavano che Moser era andato via di casa e Cecilia non indossasse più il suo anello di fidanzamento. Niente di più falso, a giudicare dalle foto del compleanno di Cecilia Rodriguez, che spegne le candeline stretta tra le braccia del compagno e futuro marito.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: saltano le nozze

L'annuncio delle nozze era giunto mesi fa e sembrava che entro ottobre 2023 la coppia sarebbe convolata a nozze: nonostante non ci fosse una data definitiva, i rumors parlavano dei mesi estivi come quelli più papabili per vedere Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convolare a nozze. Tuttavia, poche ore fa la stessa Rodriguez ha rivelato che le nozze non avverranno presto e che ci sono importanti problemi legati all'organizzazione dell'evento:

"Ci sono dei problemi perché mia zia, che noi chiamiamo la zia loquita, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate, non siate così ansiosi, che tanto lo verrete a sapere. Non so io, volete che ve la dica a voi la data?"

La coppia, dunque, è più unita che mai e manderà avanti i preparativi delle nozze, soltanto rimandate a data da destinarsi. Le poche notizie sulla cerimonia rivelavano che i probabili testimoni saranno Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino e che la cerimonia avverrebbe vicino Trento.