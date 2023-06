Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è stata fissata la data delle nozze?

Gossip TV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero dovuto convolare a nozze in questi mesi, ma a causa di alcuni problemi il loro matrimonio è stato rimandato. Ci sono forse novità sulla data? Scopriamolo insieme!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciarono, lo scorso autunno, che sarebbero presto convolati a nozze: un tripudio di auguri e l'ospitata a Verissimo per raccontare la loro decisione coronarono il tutto e una prima data venne fissata per ottobre 2023. Tuttavia, a marzo, la coppia ha annunciato che le nozze erano rimandate a data da destinarsi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno presto?

L'annuncio fu preceduto da diversi rumors di una forte crisi tra i due, con tanto di diverse segnalazioni che Moser avesse abbandonato la casa che condivideva con la fidanzata. In realtà, la crisi fu presto smentita dai diretti interessati e dopo alcune settimane la coppia rivelò che i motivi che li spingevano a rimandare le nozze non riguardavano alcun attrito tra di loro. A spiegare la questione fu Cecilia con diversi interventi sui social a beneficio dei suoi followers:

"Ci sono dei problemi, perché mia zia, che voi conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro, io non voglio che lei manchi, perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi, niente matrimonio, più avanti. Ma non vi preoccupate."

A parte quella dichiarazione, la coppia non ha più rilasciato alcun commento sulle nozze e non ci sono stati aggiornamenti. Tuttavia, in questi giorni, Cecilia Rodriguez è tornata a rispondere ad alcune domande dei fan, chiarendo le loro curiosità:

"Una domanda che molto spesso mi fate è quella del matrimonio: organizzazione, abito, quando ti sposi, perché hai spostato...Un sacco di domande. Intanto, vi rispondo che non sono una persona molto organizzata. E secondo, sono una persone che su queste cose, cioè il matrimonio e la preparazione, le tiene per sé. Però vi racconterò, prometto che vi racconterò, non passo passo, però, durante questo percorso meraviglioso vi racconterò."