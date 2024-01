Cecilia Rodriguez, alla prova dell’abito da sposa qualcosa va storto: cosa è successo?

Gossip TV

Cecilia Rodriguez nostalgica durante la seconda prova dell’abito da sposa con il quale sorprenderà il futuro marito Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Dopo aver deciso di rinviare le nozze, causa di forze maggiori, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip ha deciso la nuova data delle nozze e la sorella minore di Belen ha fatto la seconda prova del suo magnifico abito. Qualcosa, tuttavia, l’ha molto turbata.

Cecilia Rodriguez, cosa è successo durante la prova dell’abito da sposa?

Dopo diversi anni insieme, convivenza e un desiderio mai nascosto di voler allargare la famiglia, anche se purtroppo la gravidanza tarda ad arrivare, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. La bellissima argentina ha detto sì alla romantica proposta del suo compagno, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip, con il quale è nato un amore che per molti è un vero e proprio esempio. Il matrimonio è slittato al 2024, anche se la coppia ha preferito non rivelare la data esatta delle nozze, a causa di alcuni problemi familiari ma ora tutto è pronto e fervono gli ultimi preparativi.

Proprio nelle ultime ore, Rodriguez si è recata in atelier per la seconda prova del suo abito da sposa, un abito che aveva già in mente da tempo e che sembra aver preso forma esattamente secondo i suoi desideri. Proprio durante la prova, tuttavia, Cecilia ha avuto un momento di cedimento e lo ha raccontato ai suoi sostenitori su Instagram, ammettendo:

“Oggi è stata la seconda prova dell’abito, non c’era la mia mamma e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo e per me Veronica Cozzani è il mio tutto. Sento sempre più vicino quel giorno, allora nel vede l’abito come me lo sono sempre immaginato, mi ha fatto emozionare”.

Provare l’abito da sposa senza la madre non è facile per nessuno, dato che il suo è sempre il parare più importante, ancora di più per Cecilia che è molto legata alla sua mamma. Veronica si trova ancora in Argentina con la famiglia Rodriguez, dopo aver passato insieme le festività natalizie e capodanno, ma a breve farà ritorno a Milano dai suoi adorati figli. Nel frattempo, ha fatto discutere la difesa pubblica di Belen a Chiara Ferragni.