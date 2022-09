Caterina Balivo al timone di un nuovo programma su La7: "Sarei ipocrita se dicessi che..."

Gossip TV

Caterina Balivo sbarca su La7 al timone del nuovo quiz "Lingo – Parole in gioco".

Momento d'oro per Caterina Balivo, che è pronta a debuttare su La7 al timone del nuovo quiz Lingo – Parole in gioco. Intervistata in esclusiva da SuperGuidaTv, l'amata conduttrice ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo a pochi giorni dall’inizio del nuovo programma.

La confessione di Caterina Balivo prima del debutto a La7

Al via lunedì 12 settembre 2022 dalle 18.50 alle 19.55 su La7 il nuovo programma Lingo – Parole in gioco. Al timone la bravissima e amata Caterina Balivo che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha rivelato i dettagli e le novità del nuovo quiz:

Cercheremo di giocare insieme, provando a indovinare i Lingo giusti, quanto è lunga la parola fino ad arrivare al Ling8 in cui la coppia di campioni cerca di portarsi a casa il montepremi. Non serve essere dei cervelloni, ma conoscere la lingua italiana, il significato delle parole che usiamo ma spesso in realtà senza conoscerne davvero il significato [...] La sfida è con La7 che affida a questa fascia l’unico game in un palinsesto focalizzato per lo più sui talk, sull’attualità e sulla politica.

Io come sempre mi butto nei progetti e quindi cercherò di essere il più possibile empatica con i concorrenti, divertendomi con loro..ma senza suggerire.. cosa che non sarà poi cosi difficile visto che è tutta l’estate che provo a indovinare le parole ma diciamo senza risultati eccellenti - ha spiegato la Balivo - Non sono una persona che si prende troppo sul serio, quindi metterò nel programma la mia allegria, la leggerezza e un po’ di ironia. Senza dimenticare anche il lato più istituzionale e serio quando dovrò spiegare il gioco.

A proposito della sua lunga carriera sul piccolo schermo, Caterina ha confessato:

Lavorare in televisione è meraviglioso, ma anche molto faticoso, molto più di quando si possa pensare. E sicuro dopo 20 anni di carriera in tv so bene che le cose belle e di successo costano tantissimo. [...] Sarei ipocrita se dicessi che prendo le decisioni da sola. Quindi mi consiglio con le persone che stimo, ma è difficile farmi piacere una cosa che non mi piace.