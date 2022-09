Grande Fratello Vip, indiscrezione bomba su Adriana Volpe: "Sta lavorando a un progetto top secret"

Gossip TV

L'ex opinionista Adriana Volpe pronta a condurre un programma tutto suo dopo l'esclusione dal Grande Fratello Vip?

Importanti novità in vista per Adriana Volpe dopo l'esclusione dal cast del Grande Fratello Vip? A lanciare l'indiscrezione è il giornalista Dandolo che ha rivelato di essere venuto a conoscenza che l'ex opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini pare stia lavorando in gran segreto ad un nuovo progetto televisivo.

Adriana Volpe al timone di un nuovo programma tv dopo il Gf Vip?

Il Grande Fratello Vip sta per tornare! Il prossimo lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5 andrà infatti in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini, che sarà affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Fuori dal cast artistico quindi Adriana Volpe che, stando alle ultime indiscrezioni, pare stiamo lavorando a un nuovo progetto. A rivelarlo Dandolo:

Punta a tornare a condurre una trasmissione sua e sta lavorando ad un progetto ancora top secret di cui sarebbe anche produttrice ed autrice [...] Nella prossima stagione televisiva, infatti, ritroveremo Adriana nei principali programmi-contenitore in veste di opinionista. E’ stata molto presente negli ultimi due anni sulle reti del Biscione, trovando una seconda giovinezza professionale.

Il giornalista del settimanale Oggi ha fatto anche presente che la Volpe, dopo essere stata sostituita da Orietta Berti al Grande Fratello Vip, nella prossima stagione televisiva sarà in pianta stabile in Rai come opinionista a La vita in diretta e non solo. Dove rivedremo la nota showgirl? Staremo a vedere.

