Amadeus stuzzica la Rai? Contratto in scadenza e foto con il dirigente Mediaset

Amadeus pubblica una foto con un noto dirigente di Mediaset ma sembra non vi sia un addio alla Rai in vista.

Il contratto di Amadeus è in scadenza e molti si chiedono cosa sarà del futuro del presentatore in televisione dopo l’enorme successo riscontrato con il Festival di Sanremo. Spunta una foto con un dirigente Mediaset, ma nulla è come sembra.

Amadeus passa a Mediaset? La verità

Amadeus è riuscito a creare uno spettacolo unico con il Festival di Sanremo, conducendo edizioni di successo e arrivando a picchi di share mai raggiunti prima per la kermesse musicale d’Italia, senza contare il lancio a livello internazionale dei Maneskin che sono ad oggi una delle rock band più famose del mondo anche grazie alla vittoria sul palco dell’Ariston. Il conduttore ha fatto sapere di non voler rinnovare il suo impegno per il 2025, così come annunciato anche da un comunicato ufficiale Rai che ha messo a tacere gossip sul possibile ritorno di Amadeus per il 2025.

Ora, poi, spunta una foto del presentatore insieme a Giulio Restelli, uno dei dirigenti Mediaset, scattata proprio a ridosso della fine del contratto in Rai. Cosa avrà voluto dirci Amadeus? Secondo Davide Maggio questa foto non rappresenta assolutamente la promessa del passaggio del presentatore a Mediaset dal momento che, se vi fosse una trattativa, di certo sarebbe tenuta più che segreta.

La foto potrebbe, piuttosto, rappresentare una provocazione ai vertici di Viale Mazzini dal momento che il contratto di Amadeus è in scadenza e il presentatore vuole sapere se sarà riconfermato alla conduzione dei suoi programmi. In passato, infatti, Amadeus tentò la fortuna sulla rete rivale ma non fu un successo e tornò ben presto a Rai senza troppe riserve.