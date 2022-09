Can Yaman vittima di un molestatore? L’attore ha un brutto incontro in albergo

Gossip TV

Can Yaman racconta di aver pizzicato un fan troppo invadente alla porta del suo albergo. L’ira dell’attore turco.

Can Yaman è adorato da tantissimi fan, alcuni di questi tuttavia non riescono a tenere a bada la curiosità, diventando oppressivi e invadenti. È il caso di un ammiratore del divo turco, beccato ad origliare alla porta dell’hotel che Yaman occupava a Palermo durante le riprese di Viola come il Mare.

Can Yaman furioso, ecco cosa è successo in hotel

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento ma la popolarità non sempre è un bene, soprattutto quando la cordialità e l’affetto viene preso dai fan come motivo di invadere la sfera personale del Vip in questione. Yaman ha raccontato di aver dovuto cambiare casa, dopo settimane di incursioni sotto al suo portone da parte di fan fin troppo sfegatate, che non gli permettevano di godere della vita privata e della privacy, sacrosanto diritto di ogni essere umano. Yaman ha annunciato di aver lasciato l’Italia, non tornerà per ben sei mesi nella sua dimora romana perché impegnato sul set di El Turco a Budapest.

La nuova serie tv, targata Dinsey +, promette bene dato il cast internazionale e la trama avvincente e storica, e Can non ha nascosto di essere molto emozionato per questa esperienza tutta nuova. Prima di partire, tuttavia, l’attore ha ricordato l’appuntamento con Viola come il Mare, in onda dal 30 settembre 2022 su Canale 5, e proprio durante le riprese della fiction Can ha vissuto una brutta disavventura. Intervistato da La Stampa, il divo turco ha ammesso di aver trovato un fan con le orecchie incollate alla sua porta in albergo e di aver dato di matto per questo:

“Mi è partita la ciavatta, ho detto “arrestatelo”. Insomma mi ha dato fastidio […] L’invadenza non mi piace. So che in parte è una conseguenza del mio lavoro e quindi devo accettarla. Adoro le mie fan ma se mi vengono a citofonare a mezzanotte ecco questo non piacerebbe a nessuno”.

Un brutto episodio quello vissuto da Can che dimostra, ancora una volta, come sia labile la linea tra sostenitori e molestatori. Yaman ha archiviato la faccenda, ricordando tuttavia a chi lo ama di non portarlo all’esasperazione, concedendogli il suo spazio privato.