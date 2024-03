Can Yaman, vacanze in famiglia a Istanbul e quello sfogo contro i Paparazzi

Gossip TV

Can Yaman mostra un dolce scatto con la sua famiglia al completo a Istanbul, poi lancia una frecciatina velenosa ai paparazzi e al mondo del gossip.

Can Yaman ha pubblicato su Instagram una serie di dolci scatti con la sua famiglia al completo durante una fuga a Istanbul, prima di continuare con il progetto Sandokan. Il divo turco ha approfittato dell’occasione per parlare del suo rapporto con la stampa e i paparazzi, lanciando qualche frecciatina non troppo velata.

Can Yaman, ecco il nuovo sfogo social

Can Yaman si prepara ad impersonare Sandokan. Il divo turco più amato in Italia si calerà nei panni della Tigre della Malesia nel remake dell’omonima serie televisiva di successo degli anni Settanta, ispirata al ciclo di romanzi di Emilio Salgari. Mentre alcuni pensano che la scelta di Can sarà un azzardo, lui pubblica su Instagram alcuni scatti della sua fuga a Istanbul dalla numerosa famiglia. Yaman appare sorridente più che mai mentre si ricarica per affrontare il nuovo ruolo che lo aspetta, ruolo che lo sta mettendo a dura prova anche fisicamente dato che ha dovuto subire un drastico dimagrimento. Proprio in questa occasione, Can ha voluto lanciare una bella frecciatina ai paparazzi e alle riviste di gossip, che spesso lo seguono sino allo sfinimento, talvolta portandolo anche a perdere la calma.

“Le mie guardie del corpo e io, il nostro tranquillo viaggio a Istanbul. Puoi Yaman come sai... Quando hai tolto le telecamere e hai smesso di filmarmi, ero la star d'Italia. Allora, da dove vieni? Oh cavolo, ogni tanto ci affidiamo a lui e camminiamo comodamente perché loro non lo tirano. Già lo dico, non parlerò più. Non ho una serata movimentata, siete voi l'unico evento, siete voi il fastidio e chi fa lo spettacolo. Sono così felice e serena nel mio ambiente familiare, passo solo di passaggio e salgo in macchina.. Pensi di essere comandato quando non ti rivolgono la parola perché metti luci negli occhi delle persone e impedisci loro di camminare, non esiste. Ti stai solo perdendo la pace. Semplicemente non preferisco parlare e non lo trovo necessario, tutto qui. Nessun incidente, nessuno scandalo. Permettetemi di interpretarvi bene nel vostro circo”.

Questo il lungo sfogo di Can su Instagram che ha ricevuto tantissimi likes e consensi da parte delle fan del divo turco. Ricordiamo che pochi mesi fa, l’attore fu ripreso mentre lanciava dal finestrino della sua automobile il telefono cellulare di un fan. Fatto che ha avuto un’enorme risonanza mediatica ma che Yaman ha spiegato, ammettendo di essersi sentito braccato da quello che tutto era tranne che un suo ammiratore. Del resto lui ha un grande rispetto per i fan e lo dimostra con gli incontri che organizza a costo di togliere tempo prezioso al suo pochissimo tempo libero.