Can Yaman, tutta la verità sulla sua vita sentimentale: spunta una nuova fiamma?

Gossip TV

Can Yaman è single o ha trovato una nuova fidanzata? Ecco tutta la verità sulla vita sentimentale dell’attore turco.

Can Yaman è veramente così single come vuole far credere? Il divo turco non appare insieme ad una donna da quando ha messo fine alla sua relazione con Diletta Leotta, eccezione fatta per una nota collega. Ecco tutta la verità sulla vita sentimentale di Can.

Can Yaman è fidanzato? Ecco cosa succede

Can Yaman è uno degli uomini più amati del momento, grazie al suo fascino e al suo carisma, certamente aiutati dal fisico scolpito da vero adone, ma anche dal cuore buono dell’attore turco. Can, infatti, si impegna su temi sociali e aiuta con raccolte benefiche a favore dei bambini, mostrandosi sempre molto rispettoso del prossimo, e conquistando così ogni giorno nuove fan che per lui farebbero proprio di tutto. Ora che siamo certi che sia impossibile un ritorno di fiamma con Demet Ozdemir, convolata a nozze, c’è da chiedersi chi mai potrebbe conquistare il cuore di Yaman.

Da quando ha messo fine alla storia d’amore con Diletta Leotta, l’attore turco si è tenuto lontano dai riflettori del gossip, eccezione fatta per un piccolo scivolone con Francesca Del Fa, con il quale è stato pizzicato durante una premiazione in Sardegna. L’attrice de Il Paradiso delle Signore ha confessato tutto, mostrandosi alquanto infastidita per essere finita al centro delle indiscrezioni, facendo intendere che tra lei e Can non c’è nulla e nulla c’è mai stato se non uno scambio di convenevoli durante una serata mondana.

Eliminando anche Francesca dalla lista delle probabili nuove fiamme di Can, dobbiamo ammettere che rimane ben poco. Francesca Chillemi è completamente off limits, con Can c’è un’amicizia speciale e bellissima, ma lei è una madre felicemente impegnata e non sembra essere interessata al collega sotto a quel punto di vista. Can è dunque single? Al momento sembrerebbe proprio di sì, forse visto anche il suo enorme impegno sul set nei mesi che verranno, ma chissà che proprio durante le riprese de El Turco, Yaman non cada preda di qualche filtro d’amore!