Can Yaman e Francesca Del Fa: l’attrice de Il Paradiso delle Signore confessa tutto!

Francesca Del Fa innamorata di Can Yaman? Ecco cosa ha raccontato l’attrice.

Can Yaman e Francesca Del Fa fanno coppia fissa? Dopo essere stati pizzicati insieme in Sardegna, si è parlato della nascita di un nuovo amore per il divo turco, single dall’addio a Diletta Leotta. Ora, tuttavia, l’attrice de Il Paradiso delle Signore rompe il silenzio e rivela tutta la verità.

Francesca Del Fa innamorata di Can Yaman? La verità

Il cuore di Can Yaman è finalmente stato occupato da una nuova donna? Questa la domanda che tutte le fan dell’attore turco si pongono da quando è stato reso noto che Can ha trascorso molto tempo, tra risate e sguardi complici, con Francesca Del Fa durante il Festival del Cinema in Sardegna, che ha visto entrambi gli attori protagonisti di una premiazione importante. Yaman ha deciso di non sbilanciarsi, non dando adito a nuovi pettegolezzi sulla sua vita privata, della quale sappiamo bene essere molto geloso, mentre la protagonista de Il Paradiso delle Signore ha voluto raccontare i retroscena sul gossip che la riguarda ai microfoni di Superguida Tv.

“Mi ha infastidito perché sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa”.

Insomma, Francesca ha fatto intendere che con Yaman non c’è nulla di serio, al più una simpatia o lo sbocciare di un’amicizia, e anche il divo turco si è impegnato a smentire a suo modo, mostrandosi allegro e felice nei locali notturni di Rimini e Riccione, con un atteggiamento da uomo single e soddisfatto della sua condizione. Dopo Diletta Leotta, dunque, nessuno è più venuto a bussare al cuore di Can, che nel frattempo vede sfumare il suo progetto più importante.