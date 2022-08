Demet Ozdemir si sposa, Can Yaman non si presenta alle nozze

Gossip TV

Demet Ozdemir è convolata a nozze con Oguzhan Koc, grande assente Can Yaman.

Il sogno di tutti i fan di Daydreamer si è appena infranto. Poche ore fa, Demet Ozdemir è convolata a nozze con Oguzhan Koc, emozionantissima all’idea di diventare moglie del musicista turco, e Can Yaman non è volato in Turchia per rivendicare la sua ex. L’attore, infatti, non si è presentato al matrimonio, ecco perché.

Can Yaman, l’ex Demet Ozdemir si è sposata

Da quando Daydreamer è andata in onda su Canale 5 e nel resto d’Europa, si sono creati veri e propri fandom per la soap turca e la coppia formata da Can Yaman e Demet Ozdemir. La chimica incredibile tra i due protagonisti e le voci dei media turchi sulla liaison finita malissimo nonostante una proposta di nozze, non hanno fatto che alimentare la speranza che Yaman e Ozdemir sarebbero presto tornati a fare coppia fissa. Can si è trasferito, ormai da diverso tempo, in pianta stabile a Roma e ha preso parte a progetti televisivi dei quali presto potrà godere i frutti, come ad esempio Viola come il Mare che gli è valso un invito al Festival del Cinema di Venezia, insieme alla collega Francesca Chillemi.

Nel frattempo, in Turchia, Demet ha preso parte a nuove soap ed è poi stata scelta come protagonista di un divertente e romantico film Netflix, mentre annunciava il suo impegno ufficiale con Oguzhan Koc. Il musicista ha stregato il cuore di Demet, che ha deciso di convolare a nozze, festeggiando la notizia con un party carico di entusiasmo, preludio di ciò che sarebbe accaduto durante il giorno del matrimonio.

Come sempre, le fan hanno sperato di assistere a una scena cinematografica in cui Can avrebbe impedito le nozze di Demet presentandosi, di Dolce&Gabbana vestito, per annunciare di essere ancora follemente innamorato della sua ex fidanzata. Speranza disattesa, dal momento che Demet si è sposata con Oguzhan e Can è rimasto in Italia. Secondo alcune fonti, l’attore non sarebbe proprio apparso nella lista degli invitati alle nozze, e la scelta può essere comprensibile. Secondo altre fonti, invece, Yaman era stato invitato insieme ad altri colleghi ma non si sarebbe potuto presentare alla cerimonia a causa di impegni lavorativi, tra cui l’organizzazione per la sua ospitata a Venezia. Cosa ne pensate?