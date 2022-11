Can Yaman trova un difensore d’eccezione: ''È un professionista, si prepara anima e corpo''

Gossip TV

Can Yaman difeso da Alfonso Signorini, che apprezza il suo lavoro sul set di Viola come il Mare e si augura di vederlo nella seconda stagione della Fiction di Canale 5.

Can Yaman ha mostrato nuove potenzialità nella fiction Viola come il Mare ma non a tutti è bastato l’impegno dell’attore turco sul set della fiction di Canale 5. Vedendo Yaman sommerso da critiche per la sua interpretazione, Alfonso Signorini è sceso in campo come difensore d’eccezione.

Can Yaman, Alfonso Signorini lo difende!

Dopo aver creato suspence per mesi, pubblicando video e foto dal set di Viola come il Mare, la fiction prodotta da Lux Vide è sbarcata in prima serata su Canale 5 e ha collezionato pareri decisamente contrastanti. Sebbene in fatto di share non si sono registrati flop importanti, bensì un’accoglienza minore di quella ipotizzata prima della messa in onda, vi sono state non poche critiche alle doti interpretative di Can Yaman. L’attore turco si è messo totalmente in gioco con questo progetto, studiando un copione in italiano - che sebbene parli piuttosto bene non è la sua lingua madre - e calandosi nel ruolo di ispettore capo Francesco Demir, mostrando una chimica pazzesca con Francesca Chillemi, ovvero la sua co-protagonista.

Nelle ultime settimane, Yaman si è eclissato dai social e ha scelto il silenzio stampa anche in occasione del suo compleanno, che è solito festeggiare con i suoi milioni di fan su Instagram, lasciando tutti interdetti. Alcuni sostenitori dell’attore credono che, oltre a non poter rivelare troppo poiché sul set del nuovo progetto El Turco, Can ci sia rimasto male proprio per le critiche alla sua dizione. In difesa dell’attore è arrivato Alfonso Signorini, il presentatore della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha scritto una lettera positiva sul bel turco nel suo magazine Chi.

"Le critiche a Can Yaman scaturiscono dal diffuso preconcetto che bellezza e avvenenza non possano coniugarsi con talento, bravura e capacità interpretativa. Se a tutto questo aggiungiamo le difficoltà non dico a parlare, ma di recitare in una lingua tanto diversa da quella italiana, non possiamo non giudicare come minimo pregevoli i risultati ottenuto.Can si è confermato un attore a tutto tondo”.

Signorini ha difeso a spada tratta Yaman, descrivendolo come un attore professionista, che si prepara anima e corpo per i suoi progetti. Secondo il giornalista, inoltre, Viola come il Mare sarebbe stata un successo in linea con le aspettative di Mediaset, che promuove già la seconda stagione: ma ci sarà anche Can?