Can Yaman torna su Instagram ed è più sexy che mai per El Turco! (FOTO)

Can Yaman, nei panni del protagonista de El Turco, torna finalmente su Instagram dopo giorni di silenzio.

Can Yaman ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan, disattivando il suo account Instagram per diversi giorni. L’attore turco si trova a Budapest per girare El Turco, la nuova serie tv che lo vedrei protagonista su Dinsey +, e da qui pubblica una foto tornando ufficialmente attivo sui social.

Can Yaman sul set de El Turco, così torna su Instagram

Mentre in Italia esplode l’entusiasmo per Viola come il Mare, che continua ad appassionare gli spettatori di Canale 5 e conquista sempre nuovi fan, Can Yaman si trova a Budapest per girare la serie tv El Turco, presto disponibile sulla piattaforma streaming Dinsey +. In questa serie tv, Yaman interpreta un guerriero di nome Balaban durante l’assedio di Vienna, che si ritroverà a rifugiarsi in un piccolo paesino dell’Italia del Nord e rimetterà in discussione le proprie credenze.

Negli ultimi giorni, dopo aver comunicato di essere costretto a letto per motivi di salute, Yaman ha fatto un gesto assurdo eliminando il proprio account da Instagram. I fan dell’attore turco si sono molto preoccupati, dal momento che Can non ha dato alcuna spiegazione per il suo gesto improvviso. Dopo giorni di silenzio, il divo turco è tornato finalmente attivo su Instagram, proponendo una sua foto dal set della serie tv, mostrandosi più sexy e in forma che mai.

Certamente Can è guarito dal forte raffreddore, così come certamente gli ultimi allenamenti in palestra prima di lasciare la Capitale hanno dato i loro frutti: Yaman ha dei muscoli perfetti e assomiglia sempre più ad una statua greca, con un pizzico di selvaggio grazie alla sua capigliatura lunga e mossa che incornicia il viso.