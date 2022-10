Can Yaman costretto a letto: cosa succede al divo turco?

Gossip TV

Can Yaman si trova a Budapest per le riprese della nuova serie tv El Turco. L’attore, tuttavia, ha dovuto interrompere il lavoro sul set, poiché costretto a letto.

Can Yaman può esultare per il successo incassato dalla messa in onda della prima puntata di Viola come il Mare. L’attore turco ha festeggiato a distanza, essendo volato a Budapest per le riprese della serie tv El Turco, ma il suo entusiasmo ha rischiato di vacillare dal momento che è costretto a letto. Ecco cosa è successo.

Can Yaman sta male? Ecco cosa succede

La prima puntata di Viola come il Mare, disponibile su Mediaset Infinity, è stata un successo e ha registrato ascolti altissimi. Can Yaman e Francesca Chillemi hanno bucato lo schermo, conquistando il pubblico di Canale 5 con la storia particolare di Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir. I due attori, che hanno legato tantissimo sul set della fiction prodotta da Lux Vide, sono stati costretti a festeggiare a distanza, dal momento che Yaman si trova da diverse settimane a Budapest.

Qui si terranno le riprese della nuova serie tv targata Dinsey +, El Turco, che vedrà Can catapultato indietro nel tempo, durante l’assalto a Vienna e poi in Italia, accolto dalla comunità di un piccolo paese locale che gli farà cambiare idea sull’importanza dello scontro e sulle reali motivazioni della guerra. Poco dopo la messa in onda di Viola come il Mare, Can e Francesca si sono collegati con il programma radiofonico W L’Italia, e qui l’attore turco ha ammesso di aver festeggiato l’evento nel suo letto, avendo contratto un brutto raffreddore.

Per preservare la sua salute e quella della troupe, Yaman si è messo in isolamento in attesa di sentirsi meglio, ma non per questo si è lasciato scoraggiare. L’attore, forte del successo del suo personaggio di Francesco Demir, ha assicurato che si riprenderà presto e ha mandato un affettuoso saluto a Francesca, ma anche a tutti coloro che hanno seguito il loro progetto.