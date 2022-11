Can Yaman sbotta su Instagram: ''Periodo particolare, non è vero che sono triste''

Gossip TV

Can Yaman sbotta su Instagram dopo i gossip degli ultimi mesi e svela tutta la verità sulla sua scomparsa dai social.

Can Yaman ha deciso di rivelare le cause dietro la sua sparizione misteriosa da Instagram, dove era solito condividere quasi quotidianamente notizie e informazioni sui suoi progetti e anticipazioni sulle serie tv che lo vedono protagonista. L’attore turco ha annunciato di essere tornata a Budapest, dove si trova il set de El Turco, e ha sbottato contro i pettegolezzi sul suo conto.

Can Yaman chiarisce finalmente la situazione

Da diverse settimane si parla dell’improvvisa sparizione di Can Yaman dai social, fatto inconsueto per l’attore turco che ama confrontarsi con i suoi fan su Instagram, dare loro qualche piccola anticipazione dei suoi progetti fuori e dentro dal set. Si è vociferato che Yaman fosse triste per un’incomprensione con Francesca Chillemi, sua partner sul set di Viola come il Mare, ma si è parlato anche di un ritorno di fiamma con Demet Ozdemir, che avrebbe incontrato in Turchia sapendola in crisi con il neo-sposo Oguzhan Koc, e infine è stato detto che Yaman si è allontanato dal progetto de El Turco dopo aver riportato un grave infortunio al piede.

Insomma, Yaman ha occupato parecchio spazio nel gossip italiano negli ultimi tempi, apparendo sporadicamente sui social grazie alle testimonianze delle fan che lo hanno pizzicato in giro per Budapest poi a Roma, dove è atterrato dopo aver salutato la madre in Turchia. Quel che è chiaro, infatti, è che l’attore turco si è preso una pausa dalla nuova serie tv targata Diseny +, trascorrendo del tempo nella sua terra madre con la famiglia per poi volare nella Capitale dove si è lasciato andare a serata e cena in compagnia degli amici romani. Poche ore fa, Can è tornato su Instagram per chiarire una volta per tutte quello che sta succedendo, sbugiardando i gossip sul suo conto.

“Torno a fare quello che amo fare. Per chiarire velocemente non è vero che sono triste o che mi sono fatto male alla gamba, e tutti i bla bla bla. Professionalmente, è stato un periodo particolare della mia vita che richieste più concentrazione, disciplina e sacrificio. Per questo, ho preferito viverlo e provare ad evitare distrazioni per quanto possibile. è qualcosa completamente di un altro livello, sperando di rendere fiero chi mi ha sempre amato e creduto”.

Il divo turco, rivelando di aver ripreso i panni del protagonista de El Turco e di essere tornato in Ungheria per continuare le riprese al fianco della co-protagonista Greta Ferro, ha negato che la sua improvvisa scomparsa fosse legata a qualche gossip piccante sulla sua vita privata.