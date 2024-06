Viola come il Mare, è ufficiale: la terza stagione si farà, ecco le Anticipazioni

Gossip TV

Viola come il Mare avrà una terza stagione, ma ci saranno quasi due anni di stacco dalla seconda. Ecco tutti i dettagli sulla trama della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.

L’ultima puntata della seconda stagione di Viola come il Mare ha tenuto i fan della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi incollati allo schermo. Buona notizie per chi spera in una terza stagione: il progetto è già in cantiere, con la benedizione di Pier Silvio Berlusconi, ma arriverà nel 2026 e non saranno tutte rose e fiori tra i due protagonisti. Ecco le prime Anticipazioni.

Viola come il Mare, come finisce la seconda stagione

La seconda stagione di Viola come il Mare non ha deluso le aspettative dei fan della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. I protagonisti hanno mostrato nuovi lati di sé, tormenti che hanno segnato la loro vita e con i quali devono ancora scendere a patti, con la figura paterna e tutte le sue criticità che permea la fiction prodotta da Lux Vide. Poche ore fa è andata in onda la sesta e ultima puntata, ma come finisce la seconda stagione di Viola come il Mare? Turi è al centro di un’indagine d’omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Davide, vittima di una sparatoria. Il collega di Francesco Demir ritrova la pistola e Viola Vitale inizia a sospettare che proprio lui possa avere il movente chiave per l’omicidio a sangue freddo, spinto dalla gelosia per la sua storica fiamma Camila.

Movente che non convince Francesco, che indaga per scoprire la verità e scagionare l’amico. Nel frattempo, Viola e Demir hanno un confronto ma non sarà chiarificatore dal momento che, mentre l’ispettore capo confessa alla bella giornalista di aver avuto altri flirt ma di non aver mai smesso di amarla e di essere pronto a costruire una famiglia con lei, Viola ammetterà di aver intrapreso un’altra relazione e di essere confusa. Vitale, infatti, ha finalmente trovato suo padre e, dopo qualche remora, ha accettato di scoprire cosa ha da dirle: l’uomo, che le ha trasmesso la sinestesia, le svela che la malattia degenerativa può portare a gravi problemi di salute, arrivando alla paralisi totale.

Viola come il Mare 3 si farà con la benedizione di Pier Silvio Berlusconi

Un finale aperto quello della seconda stagione di Viola come il Mare, con grande paura da parte dei fan di non scoprire mai l’epilogo dal momento che si vocifera che tra Can Yaman e Francesca Chillemi vi sia maretta sul set. A dare buone notizie ai fan della fiction di Canale 5 ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi che, durante l’ultima conferenza a Milano parlando dei risultati della stagione televisiva di Mediaset, ha fatto sapere di essere del tutto favorevole alla terza stagione di Viola come il Mare.

Ulteriori rassicurazioni provengono dalla sceneggiatrice Elena Bucaccio che, in un’intervista a FanPage, ha confermato l’intenzione di continuare a raccontare la storia di Viola Vitale e Francesco Demir. La sceneggiatrice ha fatto sapere che le riprese avverranno tra maggio e giugno del 2025 e dunque la fiction andrà in onda nel 2026, con quasi due anni di stacco. Ma ci sarà anche Yaman? Niente di certo ma Bucaccio ha buone sensazioni su un rinnovo quasi ufficiale, e mette anche una buona parola per i due attori protagonisti, smentendo le voci sulle discussioni durante le ultime riprese.