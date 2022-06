Can Yaman torna in Turchia e si lascia immortalare così!(FOTO)

Gossip TV

Can Yaman posta su Instagram uno scatto che lo ritrae ad Istanbul, facendo incetta di likes.

Il dolce ed enorme cuore di Can Yaman è diviso tra la sua patria, l’affascinante ed esotica Turchia, ed l’amore che l’attore ha sempre coltivato per l’Italia, che l’ha portato a considerare Roma come la sua seconda casa. Così, essendosi trasferito in pianta stabile nella Capitale, appena può Can torna dalla sua famiglia per poi far sognare le fan con le sue foto.

Can Yaman, incetta di Like per la nuova foto in Turchia

Can Yaman continua a riscuotere molto successo tra i fan, che seguono ogni suo spostamento e si informano sui nuovi progetti dell’attore turco grazie alle informazioni che condivide su Instagram. Can ha deciso, ormai da diverso tempo, di lasciare la Turchia e trasferirsi a Roma, punto perfetto per permettergli di prendere parte a nuove fiction come Viola come il Mare, attesa in autunno su Canale5. L’affetto delle fan italiane, tuttavia, si è fatto insostenibile per Can, che ha ammesso di sentirsi soffocato dalla totale mancanza di rispetto della sua sfera privata, con frequenti incursioni delle sostenitrici sotto la sua abitazioni, o vere e proprie strategie per seguirle fino sotto casa e scoprire cosa fa nel suo tempo libero.

Per questo, Can ha deciso di cambiare casa trasferendosi in una villa da sogno, isolata e molto difficile da scovare. Mentre alcune fan non si arrendono e sono determinate a scoprire anche il nuovo indirizzo dell’attore, Yaman si è preso una pausa da tutto tornando in Turchia dalla sua famiglia. Sebbene l’Italia lo abbia ispirato più di una volta, infatti, Can dona tutto il suo cuore a Istanbul che per lui rappresenta l’esordio, la casa in cui potrà sempre tornare e un punto fermo anche nel futuro.

E proprio l’ultima foto pubblicata da Can, che si staglia sull’obiettivo mentre dietro si scorge lo stretto del Bosforo, ha fatto incetta di likes ed è stata molto apprezzata dalle fan. Secondo molti, infatti, uno dei segreti del successo di Yaman è proprio quello di non aver mai nascosto né essersi allontanato dalle proprie origini, trovando un equilibrio perfetto dal punto di vista personale e lavorativo, tra ciò che vorrebbe essere e ciò che è stato.