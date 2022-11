Can Yaman torna da Francesca Chillemi: ci sarà anche lui nel cast di Che Dio ci Aiuti 7?

Gossip TV

Francesca Chillemi è la nuova protagonista di Che Dio ci Aiuti, ma Can Yaman tornerà sul set con lei? Ecco le ultime anticipazioni sulla fiction Rai.

Can Yaman e Francesca Chillemi, dopo aver dimostrato la loro chimica incredibile sul set di Viola come il Mare ma anche lontano dalle telecamere in occasione di alcuni eventi mondani, tornano insieme sul set? Ecco il destino dell’attrice nel cast di Che Dio ci Aiuti 7 e se ci sarà anche Yaman.

Can Yaman torna sul set di Che Dio ci Aiuti 7?

Can Yaman sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera d’attore. Dopo il boom con Daydreamer, soap turca in cui ha recitato al fianco di Demet Ozdemir, Yaman si è trasferito in Italia e qui ha iniziato ad apparire in alcune serie tv e programmi nostrani, sino a conquistare il ruolo di co-protagonista in Viola come il Mare. Nei panni di Francesco Demir, Can ha dimostrato di sapere recitare perfettamente in italiano dopo tanto studio e fatica, e sempre nei panni dell’ispettore capo, l’attore ha trascorso alcuni dei migliori momenti a Palermo, città che recentemente ha elogiato. Ma c’è un futuro televisivo per la coppia Yaman - Francesca Chillemi dopo la fiction di Canale 5?

L’attrice sarà la nuova protagonista di Che Dio ci aiuti, dal momento che nella settima edizione Elena Sofia Ricci lascerà il ruolo di Suor Angela, passando il testimone proprio ad Azzurra con nuove storie, nuovi intrighi, nuove avventure nella serie tv di Rai 1. Il pubblico, per quanto dispiaciuto per l’addio di Suor Angela, è anche entusiasta del nuovo ruolo di Francesca nella fiction e spera di poter rivedere anche Yaman. In effetti, nel corso dell’ultima puntata della sesta stagione, l’attore turco è stato protagonista per una comparsata, impersonando un uomo in grado di mettere seriamente in crisi Azzurra.

La story-line sarà riprese nella nuova stagione? Purtroppo al momento sembra proprio di no, dato che Yaman è impegnato sul set di El Turco, nuova serie targata Disney +, che lo vedrà impegnato per sei lunghi mesi a Budapest nei panni di un soldato ottomano al fianco di Greta Ferro. Visto questo grande impegno, Yaman non ha potuto assicurare la sua presenza sul set di Che Dio ci Aiuti, e dunque non apparirà presto con Francesca Chillemi.