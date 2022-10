Can Yaman elogia la città di Palermo: ''Mi manca tutto''

Gossip TV

Can Yaman, ripensando al tempo trascorso a Palermo per le riprese di Viola come il Mare, pubblica un post nostalgico su Instagram.

Can Yaman ha nostalgia del set di Viola come il Mare, la fiction che lo vede protagonista con Francesca Chillemi su Canale 5, e soprattutto della città di Palermo. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Can Yaman parla della sua avventura a Palermo

Can Yaman si trova lontano dall’Italia ma segue con interesse l’andamento della fiction che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi, Viola com il Mare. La serie tv, prodotta dalla Lux Vide, va in onda ogni venerdì su Canale 5 ed è giunta alla quinta puntata, che vedrà ancora una volta l’ispettore capo Francesco Demir e la giornalista Viola Vitale protagonisti.

Nonostante qualche piccolo calo negli ascolti, Can è molto soddisfatto di come stanno andando le cose per la sua prima avventura nella recitazione completamente in italiano. L’attore turco, che attualmente risiede a Budapest per girare la nuova serie tv El Turco, sente la nostalgia di quei giorni trascorsi a Palermo che ha fatto da sfondo a Viole come il Mare, e ha scritto su Instagram:

"Le vibrazioni palermitane nelle riprese l’anno scorso… Che casino piacevole, mi manca tutto di Viola Come Il Mare”.

Can ha confidato di sentire molto la mancanza della bellissima città siciliana e del calore dei suoi abitanti. In effetti, in più di una intervista, Yaman ha ammesso che i fan italiani sono bravissimi a farlo sentire a casa e che non lo lasciano mai solo neppure durante il lavoro, dandogli la carica giusta per concludere i suoi progetti al meglio. Nel frattempo, Yaman è tornato a far parlare di sé per il nuovo gesto solidale che scalda il cuore.