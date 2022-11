Can Yaman torna a farsi vedere in pubblico: fan rassicurate, arriva una lettera inaspettata

Gossip TV

Can Yaman finalmente torna a farsi vedere in pubblico, in un centro di fisioterapia a Budapest, e riceve una lettera sentita dai fan.

Can Yaman è sparito da ormai troppe settimane e i suoi numerosi fan sono più preoccupati che mai. Mentre i suoi sostenitori gli inviano una lettera sentita, chiedendo all’attore di rivelare il suo stato di salute, Yaman si lascia immortalare con lo staff femminile di un centro di fisioterapia a Budapest, dove si trova per girare la nuova serie tv El Turco.

Can Yaman non è scomparso: ecco dove è stato avvistato

Da quando ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Budapest, Can Yaman ha messo seriamente in difficoltà i suoi numerosi fan. L’attore turco è completamente sparito da Instagram, dopo aver pubblicato uno scatto che lo ritrae sexy e poco vestito nella sua camera d’albergo, che ha chiamato prigione. Dopo la sua sparizione sono nate diverse teorie su Yaman tra chi ha pensato che il divo turco avesse avuto problemi con la nuova partner Greta Ferro, con la quale non sembra essere nata un’alchimia degna di quella con Francesca Chillemi; anche l’attrice siciliana potrebbe essere responsabile delle stranezze di Yaman, dato che i due hanno smesso di seguirsi su Instagram poco prima della messa in onda dell’ultima puntata della prima stagione di Viola come il Mare, la fiction che ha fatto nascere la loro incredibile intesa.

Infine, opzione più plausibile, potrebbe essere che Can sia demoralizzato da un infortunio riportato sul set e della difficoltà di ambientarsi in un cast poco caloroso, tutto al contrario del suo carattere aperto e dolce. In effetti, poche ore fa, Yaman è stato paparazzato in un noto centro di fisioterapia di Budapest, dove si è offerto per uno scatto con lo staff femminile del centro che ha raccontato della visita dell’attore con grande entusiasmo. Insomma, Can sta bene e appare sorridente, seppur velato da una malinconia latente che non sfugge ai suoi fan più accaniti. Mentre trova un difensore d’eccezione per il suo lavoro come ispettore capo Francesco Demir, Yaman riceve anche una lettera pubblica da parte di coloro che vorrebbero avere una conferma sul suo stato di salute fisica e mentale.

“Carissimo Can, non è facile scriverti, immaginare che tu legga sembra una cosa un po’ surreale, ma teniamo le dita incrociate sperando che queste nostre parole arrivino dritte al tuo cuore - riporta Fanpage - Però questa esperienza forgia il tuo carattere, ti fa migliorare ancora di più […] Vogliamo solo il tuo bene, facci sapere come stai”.

Yaman replicherà alla sentita lettera dei suoi sostenitori? Al momento nessun segno da parte dell'attore turco che, tuttavia, dovrebbe aver ricevuto la missiva dei fan, i quali sperano di avere notizie certe per smettere di allarmarsi. È vero che, nel caso fosse stato costretto al silenzio stampa per contratto, Can non potrebbe esporsi neppur volendo.