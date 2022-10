Can Yaman svela un retroscena sulla madre, la cosa è sorprendente

Gossip TV

Can Yaman svela che la sua fan numero uno è l’adorata madre, la quale ha preso un’abitudine dolce e bizzarra per festeggiare ogni suoi successo.

Can Yaman è il divo più amato del momento e così le sue serie tv, come Viola come il Mare che ha debuttato su Canale5 accolta con grande entusiasmo tra le sue fan. Sebbene possa vantare un folto seguito di sostenitrici, Yaman ha ammesso che la più accanita è proprio la madre Guldem che per lui stravede.

Can Yaman racconta un dolce aneddoto sulla madre

Non è un segreto che Can Yaman sia finito nella classifica degli attori più apprezzati del momento, diventando una star a livello Europeo, amato soprattutto in Italia. È strano pensare che l’attore turco, quando ancora non aveva neppure idea che avrebbe scelto questa professione, ha deciso di iscriversi alla scuola italiana ad Istanbul, affascinato dalla cultura e dell’arte del Bel Paese, nonché dalla lingue musicale e unica. A spingerlo ad arricchire il proprio bagaglio culturale è stata la madre Guldem, come rivela Can al Corriere della Sera.

“Mia madre era fissata. C’è un detto in Turchia che dice che se parli una lingua sei una persona, se ne parli due sei due persone... È un arricchimento legato alla capacità di comprendere gli altri. Per questo ho fatto il liceo scientifico in italiano, una scelta elitaria ma doverosa per i miei”.

Yaman, che ha fatto una confessione spiazzante sulla sua carriera, ha ammesso di essere felice soprattutto perché la sua scelta, dettata dall’insisto e dalla curiosità, si è rivelata determinante per poter recitare in Italia. In Viola come il Mare, ad esempio, avere una conoscenza base della lingua lo ha senza dubbio aiutato a perfezionarla in minor tempo, per essere pronto per il primo ciak. Yaman può contare sull’affetto di moltissimi fan, ma la sua migliore sostenitrice rimane sua madre, orgogliosa di lui e di ogni suo traguardo in modo decisamente bizzarro ma dolcissimo.

“Per ogni mio successo lei piange e a casa sua c’è un angolo in cui mette tutte le mie foto, sembra un museo... O anche un po’ il mio funerale”.