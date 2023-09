Can Yaman svela i retroscena della sua assenza a Venezia80: c'entrano le sue ex?

Gossip TV

Can Yaman sarebbe dovuto essere tra gli ospiti presenti a Venezia80, ma in un post ha confermato la sua assenza, lanciando anche una non velata frecciatina alle sue ex, Demet Ozdemir e Diletta Leotta!

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 era atteso anche l'attore turco Can Yaman, amatissimo in Italia per aver interpretato il protagonista maschile in Bitterweet e Daydreamer- Le ali dell'amore. La sua assenza non è passata, tuttavia, inosservata, così come il lungo post pubblicato su Instagram, nel quale sembra lanciare una frecciatina alle sue ex storiche: Demet Ozdemir e Diletta Leotta.

Can Yaman assente a Venezia80: il suo post è una frecciatina alle sue ex?

Per confermare che Can Yaman sarebbe stato assente da Venezia, l'attore turco ha pubblicato un breve, ma incisivo post sul suo profilo Instagram. Dopo i rumors che lo volevano al Festival per incontrare la sua ex, Demet Ozdemir, con cui parrebbe esserci stato un avvicinamento, soprattutto, il seguito al divorzio dell'attrice, Yaman ha voluto smentire tutte le possibili voci di una sua presenza al Lido, decidendo di condividere con i fan la sua dichiarazione:

"Per chiarire, non verrò a Venezia questa volta...lascerò spazio ad altri"

Nonostante la didascalia che accompagna la foto sembri del tutto innocua, secondo altre interpretazioni nasconderebbe una decisa frecciatina verso le sue ex. Attualmente l'attore è impegnato nelle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, fiction in onda su Canale5, nella quale recita al fianco di Francesca Chillemi, presente alla Mostra per ritirare il premio Kineo, vinto anche dalla serie tv in cui entrambi recitano. Nonostante i due non abbiano mai confermato, sembra che durante le riprese della prima stagione ci sia stato un flirt che li avrebbe poi spinti ad allontanarsi. E per chi, dunque, sperava in un triangolo amoroso tra Yaman, Ozdemir e Chillemi, resterà deluso, vista l'assenza dell'attore turco alla Mostra del Cinema.