Can Yaman vola a Venezia per incontrare Demet Ozdemir, ecco cosa succede

Continua la love story segreta tra Can Yaman e Demet Ozdemir? Secondo i recenti gossip la coppia sta per incontrarsi a Venezia.

Continuano i gossip sulla relazione segreta tra Can Yaman e Demet Ozdemir. Stando alle ultime indiscrezioni, i due protagonisti di Daydreamer sarebbero tornati ad amarsi in gran segreto, trascorrendo una notte di passione insieme che avrebbe riacceso la relazione. Can, adesso, potrebbe raggiungere Demet a Venezia dove l’attrice si presenterà per venire premiata grazie al suo ruolo nella serie tv La ragazza e l’Ufficiale.

Can Yaman pazzo di Demet Ozdemir, per lei corre a Venezia

Il sogno di tutti i fan di Daydreamer potrebbe stare per avverarsi finalmente. Dopo anni di gossip e rumors sulla relazione tra Can Yaman e Demet Ozdemir, secondo molti realmente innamorati ai tempi delle riprese della soap turca che li ha fatti diventare famosi anche fuori dal loro Paese, finalmente potrebbe essere emersa la verità. Si parla di un recente incontro passionale, una notte d’amore, trascorsa tra Can e Demet in gran segreto dopo un evento mondano al quale avrebbero partecipato entrambi.

Secondo Grand Hotel l’attrazione sarebbe nata nuovamente dopo l’infortunio di Yaman sul set de El Turco, che lo ha costretto a tornare in Turchia per alcune settimane, durante le quali avrebbe ripreso a dedicarsi alla relazione con la bellissima collega. Nelle ultime ore, Demet ha festeggiato un traguardo vincendo il Premio Kinéo, che si svolge nell’ambito dell’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La bellissima attrice sarà premiata sabato 2 settembre, per la sua interpretazione nella serie tv La ragazza e l’ufficiale e sembra che Can sia pronto a raggiungerla per poter trascorrere ancora qualche ora insieme.

Secondo Alessandro Rosica sarà proprio in questa occasione che Yaman, infatti, si smarcherà dalle riprese della seconda stagione di Viola come il Mare 2, dove è tornato a vestire i panni di Francesco Demir. L’attore turco è pronto a dedicare il suo tempo libero alla Ozdemir, con la quale sembra sia pronto a fare sul serio anche se lontano dai riflettori. La coppia, infatti, almeno per il momento non sembra avere interesse ad uscire allo scoperto. Ma le cose potrebbero cambiare, si mormora, con le riprese di una nuova serie tv Mediaset che vedrebbe entrambi gli attori protagonisti, anche se i dettagli in merito ancora non sono stati rivelati.