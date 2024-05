Can Yaman stupisce: ''Auguro un bacio così a chi sogna insieme'', e pubblica un video con Francesca Chillemi!

Gossip TV

Can Yaman pubblica un video di Viola come il Mare 2 insieme a Francesca Chillemi, con una frase molto romantica sul bacio.

Can Yaman è decisamente soddisfatto dell’accoglienza calorosa che il pubblico di Canale 5 sta riservando alla seconda stagione di Viola come il Mare. Per festeggiare la messa in onda della seconda puntata e gli ascolti altissimi, l’attore turco ha pubblicato un intenso video con Francesca Chillemi, sua collega sul set della fiction targata Lux Vide, dedicato al bacio e al romanticismo.

Can Yaman tra Sandokan e Viola come il Mare 2

Momento di grande fermento per Can Yaman, l’attore turco più amato di sempre, impegnato sul set di Sandokan ma con un occhio alla messa in onda della seconda stagione di Viola come il Mare, progetto che gli sta molto a cuore. Yaman si è calato nei panni della Tigre della Malesia, molto felice per l’entusiasmo mostrato dal cast internazionale con il quale collaborerà per lunghi mesi sul set tra Lazio e Calabria, mentre si parla già di un ipotetico flirt con Alanah Bloor, la bella e giova attrice che presta il volto a Lady Marianna. Dopo mesi di lunga preparazione fisa e mentale, imparando un copione totalmente in inglese con particolare cura e attenzione per la dizione, Can è carico di energie positive e vuole che il suo Sandokan sia indimenticabile, consapevole che dovrà volente o nolente gareggiare con il “fantasma” di quello impersonato da Kabir Bedi negli anni Settanta, che rese celebre anche in tv il personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari.

Yaman è in splendida forma, dimagrito e con muscoli in vista, ma non dimentica anche di seguire con attenzione la risposta che il pubblico di Canale 5 sta dando alla messa in onda della seconda stagione di Viola come il Mare. Affezionato al personaggio dell’ispettore capo Francesco Demir e al cast che lo ha accompagnato per lunghi mesi in Sicilia durante le riprese, l’attore turco ringrazia per gli ascolti altissimi e lo fa pubblicando un particolare video su Instagram.

Can Yaman tira in ballo il bacio con Francesca Chillemi

Nonostante il cambiamento di palinsesto e la partita in prima serata della Roma, la seconda puntata di Viola come il Mare 2 è stata un bel successo in termini di ascolti e Can Yaman non può che festeggiare. L’attore turco ha sempre ammesso di essere particolarmente legato al personaggio di Francesco Demir, essendo stata anche la sua prima prova con un copione tutto in italiano, e di essere felice per il risultato ottenuto sul set. Ma è anche vero che nelle ultime settimane, a fronte dell’armonia che sembrava regnare durante le riprese in Sicilia, Yaman ha lanciato più di qualche frecciatina palese o velata, come nel caso degli elogi alla collega Chiara Tron. Poche ore fa, Can ha pubblicato un intenso video con Francesca Chillemi, un video preso dalla seconda puntata dove scocca un bacio passionale.

“Auguro un bacio così a chi sogna insieme a me e mi rimane fedele nel percorso”.

Questo il commento dell’affascinante attore turco su Instagram, che ha ringraziato dal cuore le sue fan per averlo seguito in prima serata su Canale 5. A colpire è senza dubbio la scena, dato che si è parlato di una piccola diatriba con Chillemi, soprattutto dopo qualche allusione sui social, ma forse proprio per questo Can voleva così confermare che con la sua co-protagonista non c’è nessuna inimicizia.