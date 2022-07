Can Yaman sfiora il record, ecco cosa succede al divo turco

Gossip TV

Can Yaman cresce in modo esponenziale su Instagram, arrivando alla soglia dei 10 milioni di fan.

È un momento d’oro per Can Yaman. L’attore turco è impegnato su più fronti, in attesa di godersi i frutti del duro lavoro svolto sul set di Viola come il Mare, ed è tornato ad allenarsi a pieno regime in palestra, mostrandosi infaticabile. Nelle ultime ore, inoltre, le fan di Can hanno segnalato un’altra novità incedibile che riguarda il suo profilo Instagram.

Can Yaman raggiunge un traguardo importante su Instagram

Il successo di Can Yaman è esploso con la messa in onda di Daydreamer su Canale 5, ma anche grazie al duro impegno dell’attore turco che si è trasferito in Italia, ha studiato lungamente per perfezionarsi, ha creato un personaggio dal look chic e intrigante, si è mostrato anche nelle proprie debolezze, rendendo umano quello che altrimenti sarebbe potuto essere un voto sex symbol. Can ha dato prova di coraggio, recitando completamente in italiano sul set di Viola come il Mare e, in attesa di scoprire se la sua fatica sarà ripagata dagli ascolti, ha continuato a cimentarsi in nuove avventure lavorative, accettando il ruolo di Sandokan nell’omonimo remake, e di protagonista ne El Turco, la nuova serie tv Disney Plus che lo vedrà portavoce di un cast internazionale.

Can mostra i muscoli in palestra, dove si dedica a mantenere perfetta la sua già invidiabile forma fisica e dove testa nuove tecniche che gli serviranno durante i combattimenti di scena, nei panni della Tigre di Mompracem. Negli ultimi giorni, inoltre, Yaman si sta godendo un po’ di relax nella sua nuova casa, una villa isolata la cui ubicazione rimane totalmente segreta per permettere all’attore di non essere disturbato dalle fan più invadenti.

E proprio le fan, dopo aver mandato in trend Can insieme ad Ozge Gurel, hanno fatto notare che l’attore si sta avvicinando a battere un record personale su Instagram, sfiorando per la prima volta i 10 milioni di followers. Un bellissimo risultato, che testimonia quanto Can sia apprezzato.